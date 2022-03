Corona in Oberhavel: 50 Gemeinschafts-Einrichtungen betroffen

Oberhavel

Der Corona-Inzidenzwert für Oberhavel ist in den vergangenen Tagen wieder nach oben gegangen. Lag er am Dienstag noch bei 1257,0, meldete das brandenburgische Gesundheitsministerium am Mittwoch einen Wert von 1429,3. Innerhalb von 24 Stunden sind fünf Menschen mit oder an dem Virus gestorben.

Wie die Landkreisverwaltung mitteilt, sind aktuell insgesamt etwa 50 Gemeinschaftseinrichtungen in Oberhavel von Coronafällen betroffen, darunter fallen Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Wohnstätten sowie Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete. Ungeachtet der aktuellen Lage gilt ab Freitag eine neue Allgemeinverfügung zur Absonderung von Kontaktpersonen und positiv getesteten Personen.

Fünf Menschen sterben innerhalb von 24 Stunden

Seit Mittwoch, 23. Februar, wurden 3097 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für das Land Brandenburg liegt bei 6,2. 381Personen sind in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben (Quelle: Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg). Zuletzt verstarben eine 89-jährige Hennigsdorferin, ein 80-jähriger Zehdenicker, ein 83-jähriger Granseer, ein 81-jähriger Oranienburger und ein 85-jähriger Mann aus dem Löwenberger Land.

Gesundheitsamt kann keine individuellen Bescheide erstellen

Ab Freitag, 4. März, tritt die neue Allgemeinverfügung zur Absonderung von Kontaktpersonen und positiv getesteten Personen in Kraft. Wie schon zuvor legt die Allgemeinverfügung die Regeln zur Isolation beziehungsweise Quarantäne für mit dem Coronavirus infizierte Personen und deren Kontaktpersonen fest. Denn aufgrund der noch immer hohen Fallzahlen kann das Gesundheitsamt aktuell keine individuellen Bescheide für Erkrankte erstellen.

Neuartiger Test zum Freitesten

Die neue Allgemeinverfügung, die bis zum 14. April gelten soll, enthält im Vergleich zur bisherigen Version einige Änderungen: Als positiv getestete Personen, die sich in Absonderung begeben müssen, gelten neben per PCR-Test getesteten Menschen nun auch diejenigen, die mittels eines PoC-NAT-Test positiv getestet wurden. Der PoC-NAT-Test ist (wie auch der bisher herkömmliche PCR-Test) eine weitere Art der Nukleinsäureamplifikationstechnik, dessen Ergebnis jedoch unmittelbar vorliegt.

Positive Antigen-Schnelltests gelten wie schon bisher nicht als Nachweis einer Infektion. Wer aufgrund eines positiven Schnelltests oder aufgrund von Symptomen vermutet, am Coronavirus erkrankt zu sein, wende sich telefonisch an seine Hausärztin oder seinen Hausarzt.

Freitesten nicht selbstständig

Sogenannte Freitestungen sind nun auch mittels PoC-NAT-Test möglich. Freitestungen können somit mittels PCR-Test oder PoC-NAT-Test oder zertifizierten Antigen-Schnelltest erfolgen. Letzterer muss wie bisher auch in einem Testzentrum, einer beauftragten Teststelle, einer Arztpraxis oder einer Apotheke durchgeführt worden sein.

Die Freitestungsmöglichkeit mit den benannten Tests gilt nun für alle infizierten Personen. Das heißt, auch Personal beispielsweise in Krankenhäusern oder in Pflege- und Behinderteneinrichtungen, das infiziert war, kann sich nun mittels Antigen-Schnelltest freitesten.

Verteilung der Covid 19-Fälle

Die Gesamtzahl der Covid 19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis Oberhavel:

Birkenwerder: 1509 (+125), Fürstenberg/Havel: 1043(+83), Glienicke/Nordbahn: 2164 (+151), Gransee: 1388 (+65), Großwoltersdorf: 135 (+8), Hennigsdorf: 4923 (+359), Hohen Neuendorf: 4558 (+411), Kremmen: 1431 (+95), Leegebruch: 1583 (+137), Liebenwalde: 679 (+71), Löwenberger Land: 1731 (+104), Mühlenbecker Land: 2922 (+190), Oberkrämer: 2384 (+161), Oranienburg: 9242 (+685), Schönermark: 88 (+3), Sonnenberg: 171 (+8), Stechlin: 207(+7), Velten: 2502 (+191) und in Zehdenick: 2664 (+243).

