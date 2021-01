Corona in Oberhavel: Bundeswehr unterstützt bei Schnelltests in Pflegeheimen

Oberhavel

In Oberhavel werden zunächst stationäre Pflegeeinrichtungen seit dem 27. Januar 2021 für vorerst drei Wochen durch 15 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr bei der Umsetzung der Testpflicht unterstützt. Gemäß der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gilt eine Testpflicht für alle Beschäftigten in Pflegeheimen und besonderen Wohnformen. Sie müssen sich regelmäßig, mindestens an zwei verschiedenen Tagen pro Woche, mit einem Antigen-Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. 14 der 21 stationären Pflegeeinrichtungen in Oberhavel haben bereits Interesse an dem Hilfsangebot angemeldet. Die Ausweitung des Angebots auf Einrichtung der Eingliederungshilfe ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Planung.

Der Landkreis Oberhavel unterstützt das Angebot der Bundeswehr organisatorisch, unter anderem durch die Koordination der Tests in den einzelnen Einrichtungen, die Organisation von Fahrzeugen und die Bereitstellung von Schutzausrüstung. Simone Daiber, Ärztin im Gesundheitsamt Oberhavel, schulte die Soldatinnen und Soldaten am Mittwochnachmittag in der Handhabung der Tests. Corona-Verwaltungsstableiterin Kerstin Niendorf dankt der Bundeswehr für ihre Hilfe: „Gerade in den vergangenen Wochen mussten wir immer wieder Coronaausbrüche in Pflegeheimen registrieren.

Die Bewohnerinnen und Bewohner zählen zu den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen, die wir deshalb in besonderer Weise schützen müssen. Regelmäßige Tests der Mitarbeitenden sind daher wichtig. Ich danke der Bundeswehr für ihre Unterstützung der ohnehin stark belasteten Pflegekräfte. Die Bundewehr hat sich in der gesamten Pandemielage für Oberhavel als zuverlässiger und engagierter Partner erwiesen. Dafür danke ich allen Einsatzkräften ausdrücklich!“

