111 Personen sind derzeit (Stand: 5. Mai 2020, 12 Uhr), im Landkreis Oberhavel am Corona-Virus erkrankt. Das teilte die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mit. In der Gemeinschaftsunterkunft in Hennigsdorf ist am Dienstag erneut eine Reihenuntersuchung vorgenommen worden.