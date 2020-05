Corona in Oberhavel: Das sind die aktuellen Fallzahlen

Oberhavel

Mit Stand vom Freitag, 15. Mai 2020, (12 Uhr) gibt es im Landkreis Oberhavel derzeit 58COVID19-Erkrankte. Davon befinden sich 51 Personen in häuslicher Quarantäne, sieben Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Erkrankungsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Hennigsdorf (30), Oranienburg (17), Mühlenbecker Land (4), Hohen Neuendorf (4), Velten (3), Zehdenick (2), Birkenwerder (2), Leegebruch(1) und Gransee (1). Insgesamt sind in Oberhavel bisher 312 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Sieben Personen sind verstorben. 247 Personen sind bereits genesen – das sind insgesamt 79 Prozent der registrierten Fälle. 2.343 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 241 Personen steht das Testergebnis aktuell noch aus. Außerdem sind derzeit 981 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (125), Oranienburg (46), Hohen Neuendorf (33), Velten (21), Glienicke/Nordbahn (19), Oberkrämer (13), Mühlenbecker Land (12), Löwenberger Land (7), Birkenwerder (7), Leegebruch (6), Liebenwalde (5), Zehdenick (8), Kremmen (4) und im Amt Gransee und Gemeinden (6). In Fürstenberg/ Havel gibt es keinen gemeldeten COVID19-Fall.

Anzeige

Von MAzonline