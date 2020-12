Oranienburg

Die Zahl der Covid 19-Neuinfektionen ist in Oberhavel von Dienstag zu Mittwoch noch einmal deutlich gestiegen. 96 weitere Erkrankte registrierte das Gesundheitsamt innerhalb von 24 Stunden.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis liegt nun bei 188,3 (Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit.

Wieder Kitas und Altenheime betroffen

Derzeit befinden sich 570 Personen in häuslicher Quarantäne, 38 Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (18), Fürstenberg/ Havel (11), Glienicke/Nordbahn (24), Gransee und Gemeinden (65), Hennigsdorf (99), Hohen Neuendorf (78), Kremmen (20), Leegebruch (10), Liebenwalde (2), Löwenberger Land (23), Mühlenbecker Land (60), Oberkrämer (39) Oranienburg (93), Velten (16) und Zehdenick (50).

Zahlreiche Neuinfektionen sind aus Gemeinschaftseinrichtungen gemeldet worden. In der Kita Kinderland in Velten wurden zwei Mitarbeitende positiv getestet, in der Kita Rasselbande in Leegebruch waren es fünf Mitarbeitende. Entsprechende Quarantänemaßnahmen wurden durch das Gesundheitsamt angeordnet. Eine Altenpflegeeinrichtung in Hohen Neuendorf verzeichnet drei infizierte Bewohner.

39 Personen sind seit Pandemiebeginn verstorben

Bisher sind seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2609 Menschen positiv auf das Sars Cov2-Virus getestet worden. 1962 Personen sind bereits genesen, das sind 75,2Prozent aller Fälle. Die Gesamtzahl der Covid 19-Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (104), Fürstenberg/ Havel (24), Glienicke/Nordbahn (162), Amt Gransee und Gemeinden (123), Hennigsdorf (465), Hohen Neuendorf (325), Kremmen (71), Leegebruch (69), Liebenwalde (22), Löwenberger Land (107), Mühlenbecker Land (243), Oberkrämer (179), Oranienburg (451), Velten (109) und Zehdenick (155). 39 Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben.

