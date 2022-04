Oberhavel

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Oberhavel liegt am Mittwoch, 20. April, bei 458,4. Bisher sind im Landkreis insgesamt 57.665 Menschen positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet worden. Seit Mittwoch, 13. April, wurden 1014 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für das Land Brandenburg liegt bei 1,74. 400 Personen sind in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Zuletzt verstarben eine 84-jährige Frau aus Glienicke/Nordbahn und zwei Männer im Alter von 63 und 57 Jahren aus Oranienburg und Birkenwerder. Aktuell sind zwölf Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis von Coronafällen betroffen, darunter fallen Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Wohnstätten sowie Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete.

Coronafälle in den einzelnen Kommunen

Die Gesamtzahl der Covid 19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 2155 (+51), Fürstenberg/Havel: 1402 (+19), Glienicke/Nordbahn: 3130 (+46), Gransee: 1723 (+11), Großwoltersdorf: 183 (+1), Hennigsdorf: 6661 (+80), Hohen Neuendorf: 7119 (+251), Kremmen: 2063 (+44), Leegebruch: 2097 (+ 35), Liebenwalde: 1072 (+10), Löwenberger Land: 2217 (+34), Mühlenbecker Land: 4143 (+70), Oberkrämer: 3305 (+77), Oranienburg: 12.884 (+181), Schönermark: 113 (+0), Sonnenberg: 219 (+0), Stechlin: 264 (+3), Velten: 3494 (+65), Zehdenick: 3406 (+ 36).

Regelmäßige Impftermine:

Immer Mittwoch, 17 bis 20 Uhr, Kreisgeschäftsstelle des DRK Gransee, Koliner Straße, Hinweis: Impfungen mit Biontech, Moderna und Novavax möglich.

Mittwochs, 15 bis 18 Uhr, Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48, Borgsdorf Hinweis: Impfungen nur mit Novavax.

Donnerstags, 15 bis 18 Uhr, Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48, Borgsdorf, Hinweis: Impfungen nur mit Biontech und Moderna möglich.

Freitags, 15 bis 20 Uhr, und samstag, 9 bis 15 Uhr, Impfstelle Zehdenick, Hospitalstraße 1, Hinweis: Impfungen mit Biontech, Moderna und Novavax möglich.

Asklepios Klinik in Birkenwerder Online-Terminbuchung, https://coronaimpfung.asklepios.com/impftermine

Mobiles Impfangebot: Donnerstag, 28. April / 12 bis 16 Uhr, Rathaussaal, Rathausplatz 1, in Hennigsdorf Hinweis: Impfungen nur mit Novavax.

Von MAZonline