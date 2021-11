Corona in Oberhavel: Hier kann man sich impfen lassen

Oberhavel

Den zuletzt auch im Landkreis Oberhavel sprunghaften angestiegenen Inzidenzwert nimmt die Kreisverwaltung zum Anlass, um noch einmal auf die verschiedenen Impfmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Auch weiterhin böte der Landkreis über verschiedene mobile Impfteams in den kommenden Wochen zahlreiche Möglichkeiten für eine Schutzimpfung vor Ort mit, erklärte die Pressestelle der Kreisverwaltung. Regelmäßige Impftermine gibt es in den kommenden Wochen wie folgt:

Impfen in Oranienburg, Gransee und Borgsdorf

Immer montags von 16 bis 20 Uhr und freitags von 15 bis 19 Uhrkann man sich im Bürgerzentrum , Albert Buchmann-Straße 17 in Oranienburg , impfen lassen. Die Menschen aus dem Norden des Kreises können sich ihre Impfdosis immer mittwochs von 17 bis 21 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle des DRK Gransee, Koliner Straße in Gransee abholen. Am Donnerstag wird in der Zeit von 15 bis 18 Uhr bei Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48 in Borgsdorf geimpft.

Die Impfteams sind außerdem demnächst an den folgenden Orten anzutreffen: Am Sonnabend, den 13. November von 11 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Zehdenick, am Dienstag, den 16. November von 14 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Glienicke, Moskauer Straße 20, am Mittwoch, den 17. November von 14.30 bis bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus Velten-Süd in der Hermann-Aurel-Zieger-Straße und am Sonnabend, den 20. November von 10 bis 16 Uhr vor dem Rathaus Hohen Neuendorf in der Oranienburger Straße 2.

Auch „Boosterimpfungen“ sind möglich

Die Impfungen erfolgen mit dem Vakzin des Herstellers Biontec/Pfizer. Möglich sind neben Erst- und Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen – sofern die letzte Impfung gegen das Coronavirus bereits länger als sechs Monate zurückliegt. Zweitimpfungen können jeweils drei Wochen später an einem selbst gewählten Ort und Termin wahrgenommen werden. Eine Liste der vom Landkreis angebotenen Termine ist unter www.oberhavel.de/corona veröffentlich und wird regelmäßig aktualisiert.

Voraussetzung für eine Impfung ist, dass man sich gesund fühlt und keine Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen aufweist. Mitzubringen sind neben dem Personalausweis die Krankenkassenkarte sowie – sofern vorhanden – der Impfausweis und die vorab ausgefüllten Formulare (Aufklärungsbogen, Anamnese-Einwilligung und Datenschutzerklärung). Diese sowie weitere Informationen stehen unter www.brandenburg-impft.de zum Download bereit.

Von MAZonline