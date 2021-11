Corona in Oberhavel: Hier können Sie sich impfen lassen

Oberhavel

Mit Einführung der 2G-Regel in Brandenburg und explodierenden Infektionszahlen auch in Oberhavel verzeichnet der Landkreis ein deutlich höheres Interesse an Impfterminen. Der Landkreis Oberhavel hat daher noch in der vergangenen Woche beschlossen, die Impfangebote gemeinsam mit den Kommunen und den Oberhavel-Kliniken auszuweiten. Gemeinsam mit den Kommunen bietet der Landkreis Oberhavel über seine mobilen Impfteams Impfmöglichkeiten in den Städten und Gemeinden vor Ort an.

Regelmäßige Impftermine gibt es in den kommenden Wochen wie folgt:

Immer Montag, 16 bis 20 Uhr: Bürgerzentrum Oranienburg, Albert-Buchmann-Straße 17, 16515 Oranienburg

Immer Mittwoch, 17 bis 21 Uhr: Kreisgeschäftsstelle des DRK Gransee, Koliner Straße, 16775 Gransee

Immer Donnerstag, 15 bis 18 Uhr: Pflanzen-Kölle, Rosenstraße 48, 16556 Hohen Neuendorf OT Borgsdorf

Immer Freitag, 15 bis 19 Uhr: Bürgerzentrum Oranienburg, Albert-Buchmann-Straße 17, 16515 Oranienburg

Die mobilen Impfteams sind ebenfalls unterwegs. Quelle: Stephanie Fedders

Die mobilen Impfteams sind außerdem demnächst an den folgenden Orten anzutreffen:

Dienstag, 16. November 2021, 14 bis 19 Uhr: Bürgerhaus Glienicke, Moskauer Straße 20, 16548 Glienicke/Nordbahn

Mittwoch, 17. November 2021, 14.30 bis 19.30 Uhr: Bürgerhaus Velten-Süd, Hermann-Aurel-Zieger-Straße 21, 16727 Velten

Sonnabend, 20. November 2021, 10 bis 16 Uhr: Rathaus, Oranienburger Straße 2, 16540 Hohen Neuendorf

Dienstag, 23. November 2021, 8 bis 16.15 Uhr: Impfzentrum der Oberhavel Klinik Gransee, Meseberger Weg 12-13, 16775 Gransee. Anmeldung erbeten unter: 03306/759 320

Dienstag, 23. November 2021, 14 bis 19 Uhr: Haus der Möglichkeiten e.V., Im Eichenhof 6, 16767 Leegebruch

Mittwoch, 24. November 2021, 15 bis 19 Uhr: Café im Kulturhaus Lehnitz, Friedrich-Wolf-Straße 31, 16515 Oranienburg Ortsteil Lehnitz

Donnerstag, 25. November 2021, 7.30 bis 15.45 Uhr: Sporthalle der Oberhavel Klinik Hennigsdorf, Marwitzer Straße 91, 16761 Hennigsdorf. Anmeldung erbeten unter: 03301/66 33 66

Freitag, 26. November 2021, 14 bis 19 Uhr: Am Markt, 16798 Fürstenberg/Havel

Sonnabend, 27. November 2021, 11 bis 16 Uhr: 16775 Löwenberger Land (Ort wird noch geklärt)

Dienstag, 30. November 2021, 9 bis 16 Uhr: Bürgerhaus „Alte Feuerwache“, 16761 Hennigsdorf

Mittwoch, 1. Dezember 2021, 8 bis 16.15 Uhr: Impfzentrum der Oberhavel Klinik Gransee, Meseberger Weg 12-13, 16775 Gransee. Anmeldung erbeten unter: 03306/759 320

Donnerstag, 2. Dezember 2021, 7.30 bis 15.45 Uhr: Sporthalle der Oberhavel Klinik Hennigsdorf, Marwitzer Straße 91, 16761 Hennigsdorf. Anmeldung erbeten unter: 03301/66 33 66

Zusätzlich hier eine Liste der Arztpraxen unter:https://www.kvbb.de/patienten/impfpraxen/

Von Knut Hagedorn