Corona in Oberhavel: Immer mehr Schüler in Quarantäne

Oberhavel

Mit Stand vom Dienstag, 24.11.2020, 12.00 Uhr, gibt es 372 bestätigte COVID19-Infektionenim Landkreis Oberhavel. Seit Montag, 23.11.2020, sind 37 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 360 Personen in häuslicher Quarantäne, 12 Personen müssen stationär behandelt werden.

Die bestehenden Fälle verteilen sich wie folgt:

Birkenwerder (7), Fürstenberg/ Havel (3), Glienicke/Nordbahn (13), Gransee und Gemeinden (14), Hennigsdorf (43), Hohen Neuendorf (50), Kremmen (17), Leegebruch (10), Liebenwalde (3), Löwenberger Land (20), Mühlenbecker Land (36), Oberkrämer (34), Oranienburg (89), Velten (13) und Zehdenick (20). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Dienstag, 24.11.2020, bei 91,6 (Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg, 24.11.2020, 08.30 Uhr).

Weitere Fälle in Kitas und Schulen

Unter den Neuinfektionen befinden sich zwei Kinder des Hennigsdorfer Puschkin- Gymnasiums. Für eine achte Klasse musste das Gesundheitsamt daher eine häusliche Quarantäne anordnen. Ebenfalls positive Testergebnisse liegen für zwei Kinder der Oberschule „ Adolph Diesterweg“ in Hennigsdorf vor. Für zwei zehnte Klassen wurde daher eine häusliche Quarantäne angeordnet. In der Kremmener Goethe-Oberschule sind eine Lehrkraft und ein Kind betroffen, für eine achte Klasse ist häusliche Quarantäne angeordnet worden. Auch in der Hohen Neuendorfer Waldgrundschule wurden eine Lehrkraft und ein Kind positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet. Insgesamt etwa 80 Kinder befinden sich deshalb in häuslicher Quarantäne. An der Grüneberger Filiale der Libertas-Grund- und Oberschule ist eine weitere Lehrkraft betroffen. Insgesamt sind an der Einrichtung drei Lehrkräfte und acht Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Oranienburger Kita „Zwergenhaus“ hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeitenden auf insgesamt vier erhöht. Alle Kinder der Einrichtung befinden sich bereits in Quarantäne. In einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Oberkrämer sind insgesamt acht Mitarbeitende erkrankt. Für die Einrichtung wurde in Abstimmung mit dem Träger ein Besuchsverbot erlassen, für die Bewohnenden wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Auch größere Einrichtungen betroffen

In einer Hennigsdorfer Seniorenwohnstätte sind eine Pflegekraft und zwei Bewohnende bei Schnelltests positiv getestet worden. Die Kontaktpersonen werden ermittelt und weitere Maßnahmen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt veranlasst. Zudem sind insgesamt neun bewohnende der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Oranienburger Ortsteil Lehnitz von Positivtests betroffen. Sie wurden, ebenso wie alle direkten Kontaktpersonen, in einer separaten Unterkunft häuslich isoliert. Eine Versorgung mit Lebensmitteln ist ebenso gesichert wie eine Betreuung durch Sozialarbeitende.

13 Personen an oder infolge einer Infektion verstorben

Bisher sind im Landkreis insgesamt 1.309 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 924 Personen sind bereits genesen, das sind 71 Prozent aller Fälle. 5.560 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (43), Fürstenberg/ Havel (10), Glienicke/Nordbahn (70), Amt Gransee und Gemeinden (34), Hennigsdorf (269), Hohen Neuendorf (173), Kremmen (34), Leegebruch (30), Liebenwalde (12), Löwenberger Land (50), Mühlenbecker Land (93), Oberkrämer (111), Oranienburg (266), Velten (53) und Zehdenick (61). 13 Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben.

Von MAZonline