Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Mittwoch (26. Mai) bei 35,7. Bisher sind im Landkreis insgesamt 8295 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Seit Dienstag wurden keine Neuinfektionen registriert. 268 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Zuletzt verstarb ein 76-jähriger Oranienburger.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 293 (+0), Fürstenberg/Havel: 326 (+0), Glienicke/Nordbahn: 395 (+0), Gransee: 288 (+5), Großwoltersdorf: 40 (+0), Hennigsdorf: 1117 (+2), Hohen Neuendorf: 1007 (+2), Kremmen: 257 (+0), Leegebruch: 265 (+0), Liebenwalde: 167 (+0), Löwenberger Land: 299 (+3), Mühlenbecker Land: 543 (+0), Oberkrämer: 488 (+0), Oranienburg: 1748 (-18)*, Schönermark: 19 (+0), Sonnenberg: 28 (+0), Stechlin: 48 (+0), Velten: 462 (+0), Zehdenick: 538 (+6).*In Einzelfällen sind zudem Korrekturen aufgrund ungenauer Zuordnungen erforderlich.

Hygienekonzepte vorhalten, nicht einreichen

Im Zuge der neuen Regelungen der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg, die weitere Öffnungsschritte ermöglicht, weist der Corona-Verwaltungsstab der Kreisverwaltung auf Folgendes hin: Die mit den bisher vollzogenen und in der kommenden Woche noch beabsichtigten Öffnungsschritten sind verbunden mit konkreten Hygienevorschriften. Diese sind der jeweils gültigen Fassung der Eindämmungsverordnung zu entnehmen.

Für die Öffnung von Handel, touristischen Angeboten, Gastronomie und Hotellerie sowie für konkrete Vorhaben wie Veranstaltungen oder Trainingsstunden im Sport sind jeweils individuelle Hygienekonzepte vorzuhalten und entsprechend umzusetzen. Lediglich auf Anforderung sind diese Konzepte beim Gesundheitsamt einzureichen. Es ist nicht notwendig, diese aktiv zu übermitteln.

Mögliche Öffnung von Schulen

Die mit der Änderung der Eindämmungsverordnung vom 25. Mai verbundene mögliche Öffnung von Schulen ist auch in Oberhavel – so gibt es das Land vor – an das Unterschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 50 gekoppelt. Soweit im Landkreis Oberhavel diese Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird, gehen die Grundschulen ab Montag, dem 31. Mai, und die weiterführenden Schulen ab Montag, dem 7. Juni, komplett in den Präsenzunterricht. Die Unterschreitung der 50-er-Inzidenz gibt der Landkreis öffentlich bekannt. Mit Stand vom Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz in Oberhavel an zwei aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 50. Ist ein Präsenzunterricht gestartet, so bleibt dieser bis zum Beginn der Sommerferien bestehen, sofern nicht die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zur so genannten Bundesnotbremse ab einer Inzidenz von mehr als 100 greifen.

Von MAZonline