Corona in Oberhavel: Inzidenzwert sinkt, Versammlungsverbot aufgehoben

Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Mittwoch (27. Januar) bei 119,8. Bisher sind im Landkreis insgesamt 4.579 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Im Vergleich zum Vortag wurden 53 Neuinfektionen registriert. (Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg, 27. Januar 2021, 8 Uhr).

108 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Weitere Fallzahlen können aktuell leider nicht bekannt gegeben werden. Grund ist eine verpflichtende Umstellung der Software im Gesundheitsamt auf das Programm DEMIS. Ziel der Umstellung ist eine deutliche Arbeitsersparnis in Laboren und Gesundheitsämtern aufgrund der nun erfolgten Digitalisierung der Datenweitergabe meldepflichtiger Erkrankungen.

Mehrtägiges Unterschreiten der 200er Inzidenz: Versammlungsverbot aufgehoben

Mit dem mehr als dreitägigen Unterschreiten der 7-Tages-Inzidenz von 200 im Landkreis Oberhavel am 27. Januar 2021 sind im Landkreis Oberhavel Versammlungen ab sofort nicht mehr grundsätzlich untersagt. Die Aufhebung der Einschränkung hat der Landkreis öffentlich bekannt geben. Die Bekanntmachung auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht worden und unter www.oberhavel.de/corona zu finden.

Gemäß Eindämmungsverordnung gilt weiterhin: Sobald die Inzidenzmarke von 200 für einen Gesamtzeitraum von mehr als fünf Tagen unterschritten wird – das könnte am Freitag, 29.01.2021 der Fall sein –, ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum zur Ausübung von Sport sowie zur Bewegung an der frischen Luft auch wieder über den Umkreis von 15 Kilometern der Oberhaveler Landkreisgrenze hinaus gestattet. Wird durch das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg eine entsprechende Inzidenz bestätigt, wird der Landkreis auch diese Einschränkung per Bekanntgabe aufheben und auf seiner Webseite veröffentlichen.

