Corona in Oberhavel: Inzidenzwert steigt weiter

Mit Stand vom Dienstag (22. Dezember, 12 Uhr) gibt es 578 bestätigte COVID19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Montag (21. Dezember) sind 43 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 548 Personen in häuslicher Quarantäne, 30 Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (14), Fürstenberg/ Havel (8), Glienicke/Nordbahn (28), Gransee und Gemeinden (60), Hennigsdorf (87), Hohen Neuendorf (74), Kremmen (18), Leegebruch (9), Liebenwalde (2), Löwenberger Land (25), Mühlenbecker Land (62), Oberkrämer (38), Oranienburg (95), Velten (15) und Zehdenick (43). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Dienstag bei 188,3.

Weitere Infektionen in Altenpflegeeinrichtungen

Weitere Neuinfektionen sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. In einer Altenpflegeeinrichtung in Hohen Neuendorf hat sich die Zahl der infizierten Bewohnerinnen und Bewohner um fünf auf insgesamt 25 erhöht. Auch die Zahl der betroffenen Personen in einer Granseer Altenpflegeeirichtung hat sich um zwei erhöht. Positiv auf das Coronavirus getestet wurden hier jetzt insgesamt 14 Mitarbeitende und 32 Bewohnerinnen und Bewohner.

Bisher sind im Landkreis insgesamt 2.513 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 1.896 Personen sind bereits genesen, das sind 75,4 Prozent aller Fälle. 10.456 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (97), Fürstenberg/ Havel (20), Glienicke/Nordbahn (161), Amt Gransee und Gemeinden (114), Hennigsdorf (451), Hohen Neuendorf (313), Kremmen (67), Leegebruch (67), Liebenwalde (21), Löwenberger Land (105), Mühlenbecker Land (233), Oberkrämer (177), Oranienburg (440), Velten (105) und Zehdenick (142). 39 Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben.

