Corona in Oberhavel: Neuinfektionen nehmen stark zu

Oranienburg

Die Zahl der Neuinfizierten ist im Landkreis Oberhavel binnen 24 Stunden stark gestiegen. Mit Stand vom Mittwoch (12 Uhr) registrierte das Gesundheitsamt 71 weitere Erkrankte. Aktuell gibt es 477 bestätigte Covid 19-Infektionen in Oberhavel. 464 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, 13 müssen stationär behandelt werden.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (15), Fürstenberg/ Havel (2), Glienicke/Nordbahn (26), Gransee und Gemeinden (33), Hennigsdorf (72), Hohen Neuendorf (63), Kremmen (14), Leegebruch (11), Löwenberger Land (25), Mühlenbecker Land (52), Oberkrämer (34), Oranienburg (78), Velten (14) und Zehdenick (38).

Inzidenzwert innerhalb von sechs Wochen verdoppelt

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt aktuell bei 152,6. Weitere Fälle von Neuinfektionen sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. In der Teschendorfer Kita „Spielparadies“ im Löwenberger Land sind zwei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für vier Mitarbeitende und drei Kitagruppen hat das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Angesichts der nun in Kraft getretenen verschärften Eindämmungsregeln sagt Landrat Ludger Weskamp: „Innerhalb der letzten sechs Wochen hat sich die Inzidenz in Oberhavel weit mehr als verdoppelt. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Coronapandemie in unserem Landkreis Verstorbenen hat sich bedauerlicherweise in dieser Zeit verdreifacht. Wir registrieren zudem eine deutliche Zunahme der Belegung der Intensiv-Betten in unseren Kliniken. Das ist besorgniserregend!“ Der Landrat appelliert an alle Oberhaveler: „Gerade angesichts der im Land Brandenburg – wie auch bei uns – rasant steigenden Fallzahlen gibt es keinen Grund für eine Entspannung.“

