Corona in Oberhavel: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 102,9

Mit Stand vom Donnerstag, 26.11.2020 (12.00 Uhr), gibt es 374 bestätigte COVID19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Mittwoch, 25.11.2020, sind 44 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 361 Personen in häuslicher Quarantäne, 13 Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (7), Fürstenberg/ Havel (3), Glienicke/Nordbahn (14), Gransee und Gemeinden (14), Hennigsdorf (55), Hohen Neuendorf (55), Kremmen (11), Leegebruch (10), Liebenwalde (2), Löwenberger Land (20), Mühlenbecker Land (34), Oberkrämer (34), Oranienburg (83), Velten (11) und Zehdenick (21).

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Donnerstag, 26.11.2020, bei 102,9 (Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg, 26.11.2020, 08.30 Uhr). In dem bereits mitgeteilten Fall einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen in Oranienburg sind zwischenzeitlich elf Bewohnerinnen und Bewohner sowie ein Mitarbeitender betroffen. Für die Kontaktpersonen wurden PCR-Abstriche über das mobile Testteam veranlasst sowie ein Besuchsverbot und Quarantäne für die Wohngruppe ausgesprochen. Zudem wurden dem Gesundheitsamt an vier Schulen in Oberhavel Einzelfälle von erkrankten Lehrkräften oder Kindern gemeldet. Die erforderlichen Maßnahmen wurden und werden mit den Schulen abgestimmt. Kontaktpersonen werden direkt durch das Gesundheitsamt informiert. Bisher sind im Landkreis insgesamt 1.380 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 991 Personen sind bereits genesen, das sind 72 Prozent aller Fälle. 5.898 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (44), Fürstenberg/ Havel (10), Glienicke/Nordbahn (77), Amt Gransee und Gemeinden (34), Hennigsdorf (290), Hohen Neuendorf (187), Kremmen (34), Leegebruch (30), Liebenwalde (13), Löwenberger Land (55), Mühlenbecker Land (99), Oberkrämer (115), Oranienburg (275), Velten (54) und Zehden ick (63). 15 Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben. Zuletzt verstarb ein 81-jähriger Hennigsdorfer. Über Vorerkrankungen ist nichts bekannt.

