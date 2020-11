Corona in Oberhavel: So werden die Zahlen ermittelt

Oberhavel

In den vergangenen Tagen erreichten die Kreisverwaltung vermehrt Nachfragen, die Unterschiede in den vom Landkreis beziehungsweise vom Robert-Koch-Institut ( RKI) veröffentlichten Infektions- und Inzidenzzahlen zu erklären sind. Der Landkreis erklärt dazu:

Die vom Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel erhobenen Daten zum Coronageschehen im Landkreis werden täglich gegen Mittag an das Land Brandenburg gemeldet. Die Ergebnisse alle Brandenburger Gesundheitsämter werden am folgenden Tag vom Land bekanntgegeben. Von dort werden die gesammelten Zahlen an das RKI weitergegeben. Die Veröffentlichung auf den Seiten des RKI erfolgt daher mit etwas Zeitverzug, in der Regel sind das zwei bis drei Tage. Die aktuellsten Zahlen sind daher immer direkt unter www.oberhavel.de/corona zu finden.

Der in den Pressemitteilungen angegebene Inzidenzwert stammt vom Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg und gibt Quelle, Datum und Uhrzeit an. Die vom Land verarbeiteten Zahlen sind dabei nur bis zum Vortag erfasst. Die Zahlen des Landes Brandenburg sind zu finden unter: https://experience.arcgis.com/experience/331f51a39f3046208f355412190cb57b

