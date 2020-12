Corona in Oberhavel: Standort für Impfzentrum steht noch nicht fest

Oberhavel

Am Montag erreichte die MAZ-Redaktion ein Anruf von Ina Nehls aus Oranienburg über das Lesertelefon. Sie fragte, ob der Standort für das in Oberhavel geplante Impfzentrum mittlerweile feststeht. Die MAZ hat sich in der Kreisverwaltung erkundigt.

„Der Landkreis prüft aktuell mehrere Standorte für die Errichtung eines Impfzentrums in Oranienburg. Der Standort Oranienburg greift zurück auf eine Festlegung des Landes Brandenburg in Abstimmung mit der KVBB. Nach eingehender Prüfung haben sich mehrere Gebäude als geeignet erwiesen“, erklärte Kreissprecherin Ivonne Pelz dazu. Sie wies aber auch darauf hin, dass der Betrieb der Impfzentren nicht über den Landkreis geregelt werde. „Der Betrieb des Impfzentrums wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KV BB) in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hilfsorganisationen und Partnern gesichert“, so die Sprecherin weiter. Damit im Zusammenhang werde unter anderem auch die Vergabe der Impftermine stehen, Hauptaufgabe des Landkreises werde die Bereitstellung der Liegenschaft und der dazugehörigen Infrastruktur sein.

Termine für erste Impfungen weiter offen

Die Abstimmungen über die Standort laufe noch. „Sobald eine Entscheidung getroffen wurde, werden wir die Öffentlichkeit umgehend informieren. Wir gehen davon aus, dass wir zum Jahresbeginn nähere Informationen mitteilen können“, so Ivonne Pelz. Für den Norden des Landkreises werde sich die Verwaltung in einem zweiten Schritt um eine mobile Lösung bemühen.

Wann die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in Oberhavel stattfinden können, ist ebenfalls noch offen. Wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg Anfang Dezember in einer Pressemitteilung erklärte, soll der Aufbau der Impfzentren in drei Schritten erfolgen. Das Oranienburger Impfzentrum ist dabei erst in der zweiten Stufe vorgesehen, der Zeitplan wird mit „im Laufe des ersten Quartals“ angegeben.

Von Stefanie Fechner