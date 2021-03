Corona in Oberhavel: Teststelle in Gransee nimmt Betrieb auf

Oberhavel

Ab dem morgigen Donnerstag (11. März) nimmt die zweite Teststelle des Landkreises für Schnelltests für asymptomatische Bürgerinnen und Bürger ihren Betrieb auf. Sie wird durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betrieben und ist in der Kolliner Straße 12 a in Gransee zu finden. Getestet wird zwischen 8 und 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist derzeit nicht erforderlich. Eine Bescheinigung über das Testergebnis wird vor Ort ausgestellt.

Nur symptomfreie Personen werden getestet

„Ich freue mich sehr, dass mit der Teststelle in Gransee nun bereits die zweite Möglichkeit für Schnelltests für die Menschen in Oberhavel geschaffen werden konnte. Angesichts der Kürze der Zeit vom Bund-Länder-Beschluss bis zur Umsetzung ist das eine tolle Leistung“, sagt Landrat Ludger Weskamp. „Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben und damit einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit der Menschen in Oberhavel leisten. Ein besonderes Dankeschön gilt unseren Partnern, den Johannitern und dem DRK, für ihr Engagement bei der Umsetzung.“

Getestet werden, wie auch an der Teststelle in der Mühlenbecker Weg im Oranienburger Ortsteil Lehnitz, nur Personen, die symptomfrei sind. Personen mit Krankheitszeichen, die den Verdacht einer Coronainfektion nahelegen – wie Fieber, trockener Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit, aber auch Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen –können sich nicht in der Teststelle testen lassen. Sie müssen bei ihrem Hausarzt einen PCR-Test veranlassen.

Hintergrund für die Einrichtung der Teststellen ist die nationale Teststrategie, die bis Anfang April schrittweise umgesetzt werden soll und unter anderem einen kostenlosen Schnelltest pro Woche für alle asymptomatischen Bürgerinnen und Bürger zusichert.

Inzidenzwert bei 82,2 – zwei weitere Oberhaveler sterben

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Mittwoch (10. März) bei 82,2. Bisher sind im Landkreis insgesamt 5.881 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Seit Dienstag (9. März), wurden 49 Neuinfektionen registriert. 217 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Zuletzt verstarben eine 83-jährige und eine 84-jährige Hohen Neuendorferin.

Weitere Neuinfektionen wurden in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: In der Kita Kleine Strolche in Fürstenberg sind sechs Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für mehrere Kitagruppen hat das Gesundheitsamt daher eine Quarantäne angeordnet.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 208 (-1), Fürstenberg/Havel: 118 (+7), Glienicke/Nordbahn: 305 (+1), Gransee: 234 (+1), Großwoltersdorf: 28 (+1), Hennigsdorf: 831 (+6), Hohen Neuendorf: 720 (+3), Kremmen: 169 (+1), Leegebruch: 207 (+1), Liebenwalde: 79 (+1), Löwenberger Land: 223 (+1), Mühlenbecker Land: 403 (+2), Oberkrämer: 335 (+0), Oranienburg: 1.166 (+17), Schönermark: 13 (+0), Sonnenberg: 23 (+0), Stechlin: 45 (+0), Velten: 353 (+1), Zehdenick: 438 (+6).

