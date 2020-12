Corona in Oberhavel: Weitere Fälle in Hohen Neuendorfer Pflegeeinrichtung

Oberhavel

Mit Stand vom Montag, 07.12.2020, 12 Uhr, gibt es 522 bestätigte COVID19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Freitag, 04.12.2020, sind 67 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 509 Personen in häuslicher Quarantäne, 13 Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (20), Fürstenberg/ Havel (2), Glienicke/Nordbahn (37), Gransee und Gemeinden (16), Hennigsdorf (75), Hohen Neuendorf (73), Kremmen (15), Leegebruch (22), Liebenwalde (1), Löwenberger Land (19), Mühlenbecker Land (50), Oberkrämer (44), Oranienburg (109), Velten (15) und Zehdenick (24).

Zwei Positivbefunde von Kindern gab es an der Grundschule Hennigsdorf Nord

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Montag, 07.12.2020, bei 128,7 (Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg, 07.12.2020, 08.30 Uhr). Weitere Fälle von Neuinfektionen sind über das Wochenende in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. An der Grundschule in Glienicke/Nordbahn ist die Zahl der Positivtests auf 13 gestiegen: Vier Lehrkräfte und neun Kinder sind betroffen. Sechs Klassen befinden sich in Quarantäne. Zwei Positivbefunde von Kindern gab es zudem an der Grundschule Hennigsdorf Nord. Für zwei Klassen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. An der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf zehn erhöht. Betroffen sind nunmehr eine Lehrkraft und neun Kinder.

Weitere Fälle in Hohen Neuendorfer Pflegeeinrichtung

Im Zusammenhang mit den bereits am 18.11.2020 bekannt gegebenen Infektionsfällen in einer Hohen Neuendorfer Pflegeeinrichtung hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen noch einmal erhöht. Zwischenzeitlich sind sieben Mitarbeitende und 19 Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet worden. Vier Bewohnende müssen stationär behandelt werden. Für alle Wohnbereiche gilt daher ein Besuchsverbot. Das mobile Abstrichteam des Landkreises hatte in der vergangenen Woche Testungen in der Einrichtung vorgenommen. Positiv getestet wurden zudem zwei Bewohnende der Gemeinschaftseinrichtung in Borgsdorf. Sie wurden wie auch ihre Kontaktpersonen an einem separaten Standort häuslich isoliert.

Insgesamt wurden 1819 Menschen positiv getestet

Bisher sind im Landkreis insgesamt 1.819 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 1.276 Personen sind bereits genesen, das sind 70,1 Prozent aller Fälle. 7.976 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (60), Fürstenberg/ Havel (10), Glienicke/Nordbahn (118), Amt Gransee und Gemeinden (42), Hennigsdorf (359), Hohen Neuendorf (239), Kremmen (45), Leegebruch (49), Liebenwalde (19), Löwenberger Land (68), Mühlenbecker Land (158), Oberkrämer (141), Oranienburg (360), Velten (75) und Zehdenick (79). 21 Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben.

Von MAZonline