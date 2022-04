Corona in Oberhavel: Weiterhin Isolation und Quarantäne

Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel hat seine Allgemeinverfügung zur Absonderung von Kontaktpersonen und positiv getesteten Personen verlängert. Auch wenn das Infektionsgeschehen in Oberhavel aktuell deutlich rückläufig sei, befinde es sich weiter auf einem hohen Niveau, teilt das Landratsamt mit. Grund zur Sorglosigkeit gebe es deshalb noch nicht. Die Allgemeinverfügung regelt, wie bisher, welche Personen sich in Isolation beziehungsweise Quarantäne begeben müssen, wann die Absonderung beginnt und endet. Die Regelungen sind bis zum 30. April befristet.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Mittwoch bei 654,4. Bisher sind im Landkreis insgesamt 56.650 Menschen positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet worden. Seit Mittwoch, 6. April, wurden 1433 Neuinfektionen registriert.Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für das Land Brandenburg liegt bei 4,62.

Eine 88-Jährige starb zuletzt an oder mit dem Virus

397 Personen sind in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Zuletzt starb eine 88-jährige Oranienburgerin an oder mit dem Coronavirus.

Aktuell sind insgesamt 16 Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis Oberhavel von Coronafällen betroffen, darunter fallen Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Wohnstätten sowie Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete.

Von MAZonline