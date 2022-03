Corona in Oberhavel am 20. März 2022: Inzidenzwert liegt bei 1266,4

Oberhavel

Der Sieben-Tage-Corona-Inzidenzwert in Oberhavel ist am Sonntag mit 1266,4 (Vortag auch 1266,4) gemeldet worden. Damit liegt der Landkreis unter dem brandenburgweiten Mittelwert von 1484,9. Es sind für Sonnabend 452 Corona-Neuerkrankungen vom Landkreis gemeldet worden. Niemand starb mit oder an dem Coronavirus. Sonntag wurden keine neuen Werte gemeldet.

Insgesamt belief sich die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen im Land Brandenburg am Sonntag auf 764. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten und Erkrankten liegt laut Gesundheitsministerium geschätzt bei rund 138.000. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsrate beträgt 6,24.

In Brandenburg sind aktuell 11,2 Prozent der theoretisch maximalverfügbaren Intensivbetten in den Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt, wie das Ministerium ebenfalls mitteilte. .

Im Oberhavel-Nachbarkreis Uckermark wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1462,2, für Barnim 1041,9, für das Havelland 1249,0 und für Ostprignitz-Ruppin 1912,8. Die Berliner Nachbarbezirke melden Spandau 904,4, Reinickendorf 1086,9 und Pankow 1296,7.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Oberhavel

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier gibt es alles wichtige aus Oberhavel:

Der MAZ-Corona-Newsblog: Die aktuelle Lage in Oberhavel

Von RND/kha