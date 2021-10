Corona in Oberhavel am 6. Oktober 2021: Inzidenzwert bei 53,5

Oberhavel

Zwei Tage nacheinander meldet der Landkreis Oberhavel jetzt eine hohe Zahl an Neuinfektionen. Der Inzidenzwert steigt weiter deutlich. So meldet das brandenburgische Gesundheitsministerium für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner, von 56,5 (Stand: Mittwoch, 6. Oktober, 0 Uhr). Es wurden 53 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Der Landesdurchschnitt bei der Inzidenz liegt aktuell bei 41,5.

Im Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin liegt die Inzidenz bei 34,4. Für das Havelland werden 26,7 angegeben, für den Landkreis Barnim 44,3 und für die Uckermark 17,8. Für den Berliner Stadtbezirk Reinickendorf ist ein Inzidenzwert von 102,6 und für Spandau von 90,8 gemeldet.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Oberhavel

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier gibt es alles wichtige aus Oberhavel:

Der MAZ-Corona-Newsblog: Die aktuelle Lage in Oberhavel

Von RND/kha