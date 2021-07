Corona in Oberhavel: weitere Impftage in Velten, Hennigsdorf und Hohen Neuendorf

Oberhavel

Der Landkreis hatte es bereits angekündigt: Gemeinsam mit den Kommunen wird es in Oberhavel auch in den nächsten Wochen diverse Impfkampagnen direkt vor Ort geben. Nach mehreren Terminen im Norden Oberhavels, stehen jetzt weiterekommunale Impftage fest: Sie finden in Hennigsdorf, in Hohen Neuendorf und in Velten statt. „Dem Deutschen Roten Kreuz danken wir dabei für die anhaltende Unterstützung im Landkreis Oberhavel“, sagt Kerstin Niendorf, Leiterin des Corona-Verwaltungsstabes.

Ein kommunaler Impftag ist für Donnerstag, 5. August, in Hennigsdorf vorgesehen. Von 9 bis 19 Uhr können sich Impfwillige im Stadtklubhaus, Edisonstraße 1, mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen lassen. Die Zweitimpfungen ist dann für Donnerstag, 2. September, am selben Ort geplant. Wer sich impfen lassen möchte, sollte diesen Termin bereits fest einplanen. Eine Anmeldung für die Impfung ist nicht erforderlich.

Termine müssen nicht zwingend vereinbart werden

Am Samstag, 7. August, können sich Menschen in Hohen Neuendorf mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen lassen. Von 10 bis 16 Uhr ist das mobile Impfteam des Landkreises dafür im Rathaus der Stadt, Oranienburger Straße 2, anzutreffen. Die Zweitimpfungen sind für Samstag, 4. September, am selben Ort terminiert. Eine Terminanmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird für eine bessere Planung aber erbeten über die Webseite der Stadt Hohen Neuendorf unter www.hohen-neuendorf.de.

Auch in Velten wird geimpft – und das gleich an zwei Terminen, in Abhängigkeit der Landesplanungen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer oder Moderna. Am Freitag, 13. August, sind Impfungen von 14 bis 19 Uhr im Kommunikationszentrum, Bibliotheksgasse 1, vorgesehen. Die Zweitimpfung erfolgt vier Wochen später 10. September.

Persönliche Unterlagen nicht vergessen

Und am Freitag, 27. August, können sich Impfwillige ihren Piks gegen das Coronavirus im Bürgerhaus, Hermann-Aurel-Zieger-Straße 21, abholen. Geimpft wird ebenfalls von 14 bis 19 Uhr. Die Zweitimpfung ist für den 24. September eingeplant. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mitzubringen sind zu allen kommunalen Impftagen neben dem Personalausweis, der Krankenkassenkarte sowie –sofern vorhanden –der Impfausweis und die vorab ausgefüllten Formulare (Aufklärungsbogen, Anamnese-Einwilligung und Datenschutzerklärung). Diese sowie weitere Informationen stehen unter www.brandenburg-impft.dezum Download bereit.

Von MAZonline