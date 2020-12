Corona sorgt für Lockdown in Oberhavel: Friseure mit turbulentem Wochenstart

Oberhavel

Corona sorgt für den nächsten Lockdown: Nach dem Bund-Länder-Treffen zu härteren Corona-Maßnahmen hat Ministerpräsident Woidke drastische Einschränkungen für Brandenburg angekündigt – auch die Friseure des Landkreises sind von der Schließung betroffen, was zu einem turbulenten Wochenstart in den Friseursalons sorgte.

„Wir hatten in den Salons in Hennigsdorf und Oranienburg je 300 Anrufe, nur im Zeitraum von 7 bis 9 Uhr“, berichtet Jörg Carda, Geschäftsführer von Monique Müller Friseure. Überrascht ist er von diesem Ansturm allerdings nicht, hätten sich doch die Anzeichen auf den Lockdown und der damit verbundenen Schließung in den letzten Tagen abgezeichnet. „Wir haben unsere Rezeptionen doppelt besetzt, zum Teil gehen drei Telefonanrufe pro Minute ein“, erzählt er. Am Montag oder Dienstag noch einen Termin zu haben, sei wie ein Fünfer im Lotto. „Es gibt natürlich viele, denen ist das enorm wichtig“, bestätigt der Geschäftsführer. Wirtschaftlich sei der erneute Lockdown natürlich ein harter Einschnitt, „zumal wir uns gerade in der Hochsaison vor Weihnachten befinden“, erklärt Jörg Carda. Die Friseursalons hätten bereits im Frühjahr große Verluste eingefahren, danach sei man allerdings gut durch das Jahr gekommen. „Es ist eine schwere Last, die aber alle trifft, egal ob Friseur, Kosmetik, Gastronomie oder Einzelhandel“, so Carda weiter. Verständnis hat er für die Maßnahmen der Bundesregierung trotzdem. „Wenn Leute sterben, dann muss man gegensteuern“, bezieht er klar Position.

Von 7 bis 24 Uhr geöffnet

Damit so viele wie Kunden wie möglich bedient werden können, hat sich das Team um Jörg Carda und Monique Müller auf verlängerte Öffnungszeiten verständigt. Am Montag und Dienstag haben die Salons von 7 bis 24 Uhr geöffnet. Eine Chance auf einen Termin gebe es allerdings nicht mehr, die Kapazitäten sind ausgeschöpft. Auch wenn die verbleibenden tage wirtschaftlich wichtig sind, um seinen Job müsse sich bei Monique Müller und Jörg Carda niemand sorgen. „Die Angestellten sollen dann erstmal Weihnachten feiern, dann schauen wie wir weiter planen.“ Damit die Kunden mit ihren Haarproblemen nicht alleine dastehen, wird am Mittwoch eine extra Hotline geschaltet. „Dort beraten wir dann unsere Kunden“, so Carda.

„Wir rudern an allen Fronten“

Auch bei Elfi Dalcke, Leiterin des Salons „Coiffeur Birgit“ im Oranienburger Süd-Center, steht das Telefon seit dem frühen Montagmorgen nicht mehr still. „Seit 9 Uhr mussten wir schon etwa 25 Kunden abweisen“, erzählt sie. Eigentlich könne man die Nacht durcharbeiten, schmunzelt Elfi Dalcke. Bis 20.30 und 21.30 Uhr hat sie am Montag und Dienstag schon Termine vergeben. „Wir rudern an allen Fronten.“ Die Konsequenzen des erneutes Lockdowns seien indes noch nicht absehbar. „Fakt ist, dass der November schon recht schwach war und jetzt eine komplette Woche vor Weihnachten fehlt, alles andere wird man im weiteren Verlauf sehen.“ Dabei komme es auch darauf an, wie lange der Lockdown wirklich dauert. „Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass das am 10. Januar erledigt ist.“ Fest steht aber, dass sie Termine erst verteilen wird, wenn der Termin zur Wiedereröffnung steht. „Am Freitag vor dem Termin werde ich dann alle Kunden mit Terminen versorgen.“

Auch bei CreHaartion in Löwenberg klingelt das Telefon am Montag Sturm. „Wir sind am Montag und am Dienstag bis jeweils 20 Uhr ausgebucht“, erzählt Inhaberin Nancy Sühring. „Aber wir machen uns schöne Musik an, machen das Beste daraus und lassend den Rest draußen“, zeigt sie sich optimistisch. Termine sind auch hier nicht mehr möglich. „Wir haben versucht so viele Termine wie möglich in diese beiden Tage zu legen, aber das Weihnachtsgeschäft fehlt uns trotzdem.“

