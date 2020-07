Corona sorgt für Rekord: Wildtierretter werden mit Fundtieren überschüttet

Wensickendorf

Der Rummel mit dem Zeitungsbericht ist ihr sichtlich unangenehm. „Es gibt doch so viele andere bei uns, die die Tiere retten“, sagt Ruth Schnitzler. Die 54-Jährige unterstützt die Tierschützer der Wildtierrettung Wensickendof lieber im Hintergrund, wenngleich sie auch oft selbst unterwegs ist, um verletzte Fundtiere einzusammeln, die per Notruf gemeldet werden. Gleichzeitig sorgt sie dafür, den Tierfreunden in der Öffentlichkeit ein Gesicht zu geben, denn die gebürtige Rheinländern kümmert sich auch um die Besetzung des Einsatztelefons, organisatorische Aufgaben im Vereinsvorstand und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Tierschutzvereins.

Stück für Stück ins Ehrenamt reingewachsen

Dass sie irgendwann bei der Wildtierrettung Wensickendorf lande, war für die Angestellte beim Sparkassen- und Giroverband vor vielen Jahren nicht absehbar. Aus Bonn zog sie 2002 aus beruflichen Gründen in die Region. Irgendwann habe sie dann in ihrem Häuschen gesessen und außer dem Job „nix zu tun gehabt“, wie sie sich lachend erinnert. Zufällig hörte sie vom Tag der offenen Tür des Gnadenhofes in Lehnitz (heute Gnadenhof Wensickendorf) und sei einfach mal hingefahren. „Tiere mochte ich schon immer, zu Wildtieren hatte ich allerdings keinen großen Bezug“, erzählt sie. Die Atmosphäre auf dem Gnadenhof gefiel ihr, und da dort helfende Hände gesucht wurden, blieb sie und „packte immer wieder mal mit an“. Daraus wurde im Laufe der Jahre ein ehrenamtliches Engagement auch für die Wildtierrettung, die mit dem Gnadenhof zusammenhängt. „Ich bin da eben Stück für Stück reingewachsen.“

Bis Mitte Juli bereits knapp 4700 Einsätze absolviert

Heute gehört die 54-Jährige zum festen Stamm und auch zum Vorstand des Vereins. Und der ist längst weit über die Grenzen Wensickendorfs für sein ehrenamtliches Engagement bekannt. Gemessen an der Zahl ihrer Einsätze haben die Tierschützer im Coronajahr bereits zur Jahresmitte einen neuen Rekord aufgestellt. Rund 4700 Einsätze verzeichnete die Wildtierrettung bis Mitte Juli – neben dem Einsammeln und Versorgen verletzter oder verunglückter Tiere zählt dazu auch die telefonische Beratung oder die Beantwortung von Rückfragen im Fall eines Fundtiers. Die Arbeit der Tierretter aus Wensickendorf hat sich inzwischen herrumgesprochen, so dass Anrufe teils aus ganz Deutschland auf der Wensickendorfer Notfallnummer eingehen. „Seit einigen Tagen haben wir für die Nummer daher erstmals einen Dienstplan“, berichtet Ruth Schnitzler, die viele der Schichten auch selbst abdeckt.

Aufgrund von Corona waren mehr Menschen zu Hause und melden Notfälle

2019 bearbeitete die Wildtierrettung im gesamten Jahr rund 3000 Fälle. Diese Zahl wurde im Coronajahr inzwischen weit übertroffen. „Die Menschen haben mehr Zeit zu Hause und in ihrer Umgebung verbracht und waren offenbar auch aufmerksamer. Deshalb sind ihnen wohl mehr Tiernotfälle aufgefallen, die sie uns dann gemeldet haben“, mutmaßt Ruth Schnitzler. An ihrem persönlichen Rekordtag habe sie 92 Anrufe verzeichnet, von morgens 7 bis abends gegen 23 Uhr. „Ich konnte den Klingelton dann wirklich nicht mehr hören und hatte Fransen an den Lippen vom vielen Reden.“ Auch wenn das Ehrenamt viel Zeit verschlingt und oft schwierige Situationen mit sich bringe – so beim Fund schwer verletzter Tiere, denen nicht mehr geholfen werden kann – für Ruth Schnitzler ist es die schönste Nebensache der Welt. „Es sind nicht nur die Tiere“, sagt sie. „Wir sind einfach ein tolles Team. Ich weiß, ich finde bei uns immer jemanden, der mir hilft. Auch nachts um 3 Uhr.“ Als Team habe man auch in der Coronazeit fest zusammengehalten und diese so überstanden.

„Bei der Wildtierrettung ist alles Teamwork“

„Viele der Leute aus dem Verein sind inzwischen zur Familie geworden“, findet Ruth Schnitzler. Und genau deswegen sei es ihr auch gar nicht so recht, hervorgehoben zu werden. „Schreiben Sie unbedingt, dass bei der Wildtierrettung alles Teamwork ist“, betont sie noch einmal eindringlich, bevor sie schon wieder zu ihrem nächsten Einsatz eilt.

Der „ Gnadenhof und die Wildtierrettung Wensickendorf“, so der vollständige Name, trägt sich durch den ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder und freiwilliger Helfer sowie ausschließlich durch Spenden. Wer die Arbeit der Tierretter unterstützen möchte – durch Geldspenden, Tierpatenschaften, Futterspenden oder auch eine Fördermitgliedschaft – findet alle Informationen dazu auf der Website des Vereins unter www.notkleintiere.de.

Rekordjahr für die Wildtierrettung Wensickendorf Fast 4700 Einsätze verzeichnete die Wildtierrettung bis Mitte Juli. 2019 waren es im gesamten Jahr rund 3000 Einsätze.Dabei gezählt werden sowohl Beratungen, Sicherungen von Tieren und auch die Aufnahme von Tieren.Allein um fast 300 Entenküken kümmerte sich die Wildtierrettung in diesem Jahr. „Es werden immer noch Küken gemeldet, während wir längst die ersten Tiere wieder ausgewildert haben“, weiß Schnitzler zu berichten. Viel Platz in der Statistik nehmen auch Füchse (272 Fälle) und Krähen (202) ein. Stark beschäftigt haben die Tierretter auch sogenannte „Ästlinge“. Dabei handelt es sich um noch nicht flügge gewordene Jungvögel, die das Nest schon verlassen haben, von den Eltern aber noch versorgt werden. „Viele Menschen wollten den Jungvögeln helfen ohne zu wissen, dass sich die Elterntiere ja noch um sie kümmern“, so Schnitzler. Kopfzerbrechen bereitete der Wildtierrettung zudem ein neues Phänomen. Zahlreiche Igel seien in diesem Frühjahr durch automatische Rasenmähroboter bei deren nächtlichen Einsätzen schwer verletzt worden. In der Statistik verzeichnet sind zudem unter anderem vier Einsätze wegen Schlangen, drei Dachse oder auch ein Gecko.

Von Nadine Bieneck