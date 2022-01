Corona und die Freiwilligen Feuerwehren: Das sagt Kreisbrandmeister Gerd Ritter

Oberhavel

Wenn der Funkmeldeempfänger oder die Sirene die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Oberhavel zum Einsatz ruft, müssen die Brandschützer seit Beginn der Coronapandemie auch ungewöhnliche Dinge in der Ausübung ihres Ehrenamtes beachten. Neben den wichtigen allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften gewöhnten sich die Feuerwehrleute unter anderem an das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes auf der Wache, auf dem Einsatzfahrzeug und an der Einsatzstelle.

Auch das Einhalten des Abstandes, wann immer es möglich ist, ging schnell in Fleisch und Blut der Einsatzkräfte über. Seit einiger Zeit greift allerdings auch die 3G- oder sogar 2G-Regel für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren. Heißt: Sie müssen entweder vollständig geimpft oder genesen sein.

„Die Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr ist Aufgabe der örtlichen Träger“, begründet Oberhavels Kreisbrandmeister Gerd Ritter diese Entscheidung auf MAZ-Nachfrage.

Dies bedeutet, dass jede Stadt oder Gemeinde für ihren Brandschutz verantwortlich ist. Diese bestimmen auch die Organisation der Dienstdurchführung für Ausbildungen, aber auch für das Einsatzgeschehen. „Dem örtlichen Träger steht es – im Rahmen seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Feuerwehrmitglieder – frei, alle Tätigkeiten auf 2G zu begrenzen“, erläutert er weiter. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass alle Kameraden, die weiterhin am Dienstgeschehen teilnehmen wollen, auch ihren Impfstatus offen legen müssen.

„In den Feuerwehren muss eine aktuelle Übersicht zum Impfstatus mindestens aller aktiven Kameradinnen und Kameraden vorliegen“, bestätigt der Kreisbrandmeister. Die Grundlage dafür bilde der Paragraf 28 b des Infektionsschutzgesetzes. „Auch für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben gelten die Feuerwehrangehörige als Beschäftigte des jeweiligen örtlichen Trägers des Brandschutzes“, so Gerd Ritter. Damit bestehe für diese eine Melde- beziehungsweise Nachweispflicht gegenüber dem Dienstherren, der in diesem Fall der Vorgesetzte in der Feuerwehr ist.

Ob, wann und wie die Träger des Brandschutzes, die eine generelle 2G- oder 3G-Regelung in ihren Feuerwehren festgelegt haben, diese weiter verschärfen oder aufheben, liege in der Verantwortung der einzelnen Träger. Zum Umgang mit ungeimpften Feuerwehrleuten befragt, erklärt Gerd Ritter: „Der Umgang mit Kameradinnen und Kameraden, die sich nicht impfen lassen möchten, liegt in der Entscheidungsgewalt des Trägers des Brandschutzes und ist abhängig von der jeweiligen Dienstorganisation.“

Als Kreisbrandmeister unterstütze er diesbezüglich die Empfehlungen der Feuerwehrunfallkasse (FUK), die einen nachgewiesenen 2G-Status für die Erstbesetzung der Einsatztechnik im Alarmfall vorsieht. Für nachrückende Einsatzkräfte und bei Ausbildungsdiensten empfiehlt die FUK zusätzlich die Testmöglichkeit nach der 3G-Regelung. Doch grundsätzlich gilt: „Mitglieder, die sich einer Impfung und einer Testung verweigern, können zu ihrem eigenen Schutz nicht an Ausbildungs- und Einsatzdiensten teilnehmen.“

Damit möglichst viele Feuerwehrleute geimpft werden können, hat der Landkreis Oberhavel seinerseits ausreichend zentrale Impfangebote für die Feuerwehrangehörigen organisiert und angeboten. „Wer diese – aus welchen Gründen auch immer – nicht wahrnehmen konnte, hat weiterhin zahlreiche Möglichkeiten, sich werktags ohne Termin in den Impfstellen des Landkreises impfen zu lassen“, so Gerd Ritter weiter. Die Termine sind auf der Homepage der Kreisverwaltung einsehbar.

Für die Kreisausbildung in den Feuerwehren existiere ein Hygieneschutzkonzept, welches ganz konkrete Maßnahmen des Infektionsschutzes vorschreibt, erklärt der Kreisbrandmeister weiter. „Diese sind lehrgangsabhängig unterschiedlich organisiert und für alle Teilnehmenden und Ausbildenden verpflichtend.“ Zusätzlich erhalte jeder Lehrgangsteilnehmende für den jeweiligen Lehrgang einen aktuellen Auszug der Hygieneregeln. „Gleiches gilt für die Nutzung der Atemschutzübungsanlage.“

Rund 1800 aktive Einsatzkräfte versehen aktuell ihren aktiven Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises. Da gebe es aus den verschiedensten Gründen auch immer wieder Austritte, aber auch ständig Neuzugänge. „Austritte von Feuerwehreinsatzkräften aufgrund der 2G-Regelung des örtlichen Trägers sind hier gegenwärtig nicht bekannt.“

