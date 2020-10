Coronapandemie: Oberhavel nähert sich 7-Tages-Inzidenz von 35

Oberhavel

Nach seiner Erkrankung mit dem Coronavirus hat Landrat Ludger Weskamp am Montag seine Dienstgeschäfte in der Kreisverwaltung in Oranienburg wieder aufgenommen. Eine zentrale Entscheidung am Montag sei die Einberufung einer erweiterten Leitungsebene gewesen, die ab sofort koordinierende Aufgaben übernehmen und dadurch die Mitarbeitenden im Gesundheitsamt entlasten soll, hieß es am Montag aus der Kreisverwaltung.

„In Abstimmung mit allen Dezernaten haben wir heute entschieden, auf die steigenden Fallzahlen auch in arbeitsorganisatorischer Form zu reagieren“, so Ludger Weskamp. „Denn der Landkreis Oberhavel nähert sich mit den steigenden Fallzahlen der ersten kritischen Marke von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Aktuell liegen wir bei knapp 30. Wir bereiten uns deshalb darauf vor, dass wir noch in dieser Woche eine öffentliche Bekanntmachung mit einschränkenden Maßnahmen vornehmen müssen – so wie es die aktuelle Umgangsverordnung des Landes Brandenburg vorsieht. Ziel ist es, die weitere Ausbreitung des Infektionsgeschehens zu verhindern. Der Verwaltungsstab, den wir Ende Mai in den Stand-by-Modus versetzt hatten, wird beim Erreichen einer Inzidenz von 50 wieder hochgefahren. Auch darauf bereiten wir uns strukturell bereits vor.“

Gemäß der zuletzt am 8. Oktober 2020 geänderten Umgangsverordnung gelten für Gebiete mit kumulativ mehr als 35 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage besondere Maßnahmen: So müssen in Gaststätten sowohl Beschäftige als auch Gäste ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, soweit sie sich nicht auf ihrem festen Platz aufhalten. Das gilt auch bei geschlossenen Gesellschaften in Gaststätten oder sonstigen für Feierlichkeiten angemieteten Räumlichkeiten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist außerdem in Personenaufzügen sowie in Büro- und Verwaltungsgebäuden von allen Beschäftigten sowie Besucherinnen und Besuchern zu tragen, sofern sie sich nicht auf einem festen Platz aufhalten und der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden kann.

Auch für Veranstaltungen gelten bei mehr als 35 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus andere Regeln: So sind private Feierlichkeiten im privaten Wohnraum nur bis maximal 25 Teilnehmenden und in öffentlichen oder angemieteten Räumen mit maximal 50 Teilnehmenden erlaubt. Außerdem gilt: Veranstalterinnen und Veranstalter von nicht untersagten privaten Feierlichkeiten mit mehr als sechs zeitgleich Anwesenden außerhalb des eigenen Haushalts sind verpflichtet, diese mindestens drei Werktage vor Veranstaltungsbeginn dem Gesundheitsamt unter Angabe des Veranstaltungsortes und der geplanten Anzahl der Teilnehmenden anzuzeigen. Verstöße gegen die Umgangsverordnung können mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Amtsarzt: Mit Erkältungssymptomen bitte zu Hause bleiben

Amtsarzt Christian Schulze ruft auf, angesichts der Erkältungs- und Grippesaison besonders vorsichtig zu sein: „Mit Anzeichen eines grippalen Infektes oder einer Erkältung, wie beispielsweise Fieber, Husten oder Schnupfen, sollte man lieber zu Hause zu bleiben. Angesichts der aktuellen Lage verbietet es sich, mit Erkältungs- oder Grippesymptomen zur Arbeit, in die Schule oder Kita zu gehen. Nutzen Sie auch die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung, die seit heute und zunächst bis zum Jahresende gilt. Bitte bleiben Sie vorsichtig und schützen Sie sich selbst und Ihre Mitmenschen!“ Grund des Aufrufs ist nicht zuletzt eine zunehmende Häufung von Infektionsfällen, bei denen Infizierte mit typischen Symptomen teils mehrere Tage lang weiter zur Arbeit gegangen waren. Die Ermittlung der Kontaktpersonen gestaltet sich im Zuge dessen sehr aufwendig.

Von MAZonline