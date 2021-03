Coronavirus: 114 neue Infektionen seit Freitag – neue Fälle in einer Grundschule

Oberhavel

114 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden seit vergangenem Freitag registriert.Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis lag am Montag bei 156,9. Bisher sind im Landkreis insgesamt 6413 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 225 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.Weitere Neuinfektionen wurden in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: In der Ahorn-Grundschule Bergfelde wurden zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Für 44 Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet. Die Kontaktpersonen wurden direkt durch das Gesundheitsamt informiert.Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 222 (+5), Fürstenberg/Havel: 227 (+19), Glienicke/Nordbahn: 319 (+4), Gransee: 248 (+3), Großwoltersdorf: 32 (+0), Hennigsdorf: 852 (+8), Hohen Neuendorf: 779 (+12), Kremmen: 185 (+5), Leegebruch: 212 (+1), Liebenwalde: 96 (+1), Löwenberger Land: 240 (+5), Mühlenbecker Land: 425 (+5), Oberkrämer: 360 (+4), Oranienburg: 1.296 (+24), Schönermark: 18 (+2), Sonnenberg: 23 (+0), Stechlin: 46 (+1), Velten: 377 (+9), Zehdenick: 466 (+6), ohne Angabe des Wohnortes: 2.

Von MAZonline