Coronavirus: 14 Coronafälle seit Ende März in Bärenklauer Gemeinschaftsunterkunft

Es gibt neue Corona-Infektionsfälle in der Bärenklauer Gemeinschaftseinrichtung für Asylbewerbende. Seit der Erstmeldung am 25. März seien 14 Bewohnende positiv auf das Coronavirus getestet worden, meldete das Gesundheitsamt am Dienstag. Für die betroffenen Personen habe das Amt ebenso wie für zehn Kontaktpersonen eine häusliche Quarantäne angeordnet. Sie seien an einem separaten Standort untergebracht worden.

Aktuell werden den Bewohnenden regelmäßige Testungen angeboten. Unter anderem hatte das mobile Abstrichteam des Landkreises am 1. April in der Gemeinschaftseinrichtung Massen-Schnelltests vorgenommen. Zuletzt war das mobile Abstrichteam des Landkreises am 7. April in der Unterkunft vor Ort, auch am Mittwoch seien Tests geplant.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel lag am Dienstag bei 111,8. Bisher sind im Landkreis insgesamt 7298 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Montag wurden 40 Neuinfektionen registriert. 243 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Zuletzt verstarben eine 79-jährige Oranienburgerin und eine 70-jährige Veltenerin.

Die Gesamtzahl der Coronafälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 256 (+3), Fürstenberg: 304 (+1), Glienicke: 357 (+2), Gransee: 276 (+0), Großwoltersdorf: 36 (+0), Hennigsdorf: 928 (+1), Hohen Neuendorf: 869 (+3), Kremmen: 211 (+0), Leegebruch: 237 (+5), Liebenwalde: 153 (+2), Löwenberger Land: 275 (-1), Mühlenbecker Land: 468 (+9), Oberkrämer: 414 (+2), Oranienburg: 1.514 (+5), Schönermark: 18 (+0), Sonnenberg: 25 (+0), Stechlin: 48 (+0), Velten: 403 (+6), Zehdenick: 512 (+2), ohne Angabe des Wohnortes: 9.

