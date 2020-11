Coronavirus: 21 Neuinfektionen in Oberhavel – Kita und Wohnstätte für Menschen mit Behinderung betroffen

Oberhavel

Die Corona-Pandemie verbreitet sich weiter im Landkreis. Mit Stand vom Montagmittag gibt es derzeit 219 bestätigte COVID19- Infektionen, seit Sonntag sind 21 Neuinfektionen registriert worden. Unter ihnen befindet sich eine Mitarbeiterin einer Zehdenicker Wohnstätte für geistig Behinderte Menschen. Für 17 Bewohner und eine Mitarbeitende musste daher eine häusliche Quarantäne angeordnet werden. Diese Kontaktpersonen werden im Verlauf dieser Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet.

Ein positives Testergebnis wurde dem Gesundheitsamt außerdem von einer Erzieherin der Oranienburger Kita „ Friedrich Fröbel“ gemeldet. Die Erzieherin war bereits seit dem 23. Oktober nicht mehr in der Einrichtung tätig. Dadurch ergibt sich kein Handlungsbedarf für die Kita. Aktuell erfolgt die Ermittlung der Kontaktpersonen. Diese werden direkt durch das Gesundheitsamt informiert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Montagmittag bei 60,6.

Oranienburg hat die meisten Infektionen

Derzeit befinden sich 213 Personen in häuslicher Quarantäne, sechs Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (11), Fürstenberg/ Havel (2), Glienicke/Nordbahn (14), Gransee und Gemeinden (5), Hennigsdorf (30), Hohen Neuendorf (41), Kremmen (1), Leegebruch (4), Liebenwalde (1), Löwenberger Land (13), Mühlenbecker Land (19), Oberkrämer (13), Oranienburg (43), Velten (5) und Zehdenick (17).

Bisher sind im Landkreis insgesamt 743 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 514 Personen sind bereits genesen, das sind 69 Prozent aller Fälle. Zehn Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben.

Verwaltungsstab und Projektgruppe haben Arbeit aufgenommen

Angesichts der in den vergangenen Tagen und Wochen auch im Landkreis Oberhavel rasant gestiegenen Infektionszahlen hat die Leitung der Kreisverwaltung am Montag entschieden, den im Mai in den Stand-by-Modus versetzten Verwaltungsstab zu reaktivieren. Damit werden ab sofort die entsprechenden Stabsstrukturen wieder hochgefahren. Die Leitung des Verwaltungsstabes hat Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf übernommen. Im Rahmen dessen werden auch die Bürgermeisterin, die Bürgermeister und der Amtsdirektor in wöchentlichen Lagebesprechungen direkt durch die Kreisverwaltung zu aktuellen Corona-Themen informiert.

Zugleich hat am Montag die Projektgruppe Sondermaßnahmen ihre Arbeit aufgenommen. Die Projektgruppe wird künftig in unterschiedlichen Aufgabenfeldern zum Einsatz kommen, unter anderem in Krisensituationen. Zunächst werden die Mitarbeitenden die Kreisverwaltung bei der Bewältigung der Coronapandemie unterstützen. Der Landkreis Oberhavel hatte dafür in den vergangenen Wochen insgesamt 16 Personalstellen ausgeschrieben. Neun Stellen sind bereits besetzt. Weitere Ausschreibungen erfolgen in den kommenden Wochen. Sie werden unter www.oberhavel.de veröffentlicht.

