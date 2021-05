Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel indes lag am Donnerstag bei 64,8. Bisher sind im Landkreis insgesamt 8.239 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Seit Mittwoch wurden 21 Neuinfektionen registriert. 266 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 292 (+4), Fürstenberg/Havel: 325 (+0), Glienicke/Nordbahn: 390 (+3), Gransee: 283 (+0), Großwoltersdorf: 40 (+0), Hennigsdorf: 1.102 (+2), Hohen Neuendorf: 1.000 (+2), Kremmen: 256 (+2), Leegebruch: 265 (+0), Liebenwalde: 167 (+0), Löwenberger Land: 292 (+0), Mühlenbecker Land: 535 (+3), Oberkrämer: 487 (+0), Oranienburg: 1.737 (+1), Schönermark: 19 (+0), Sonnenberg: 28 (+0), Stechlin: 48 (+0), Velten: 458 (+3), Zehdenick: 531 (+1), ohne Angabe des Wohnortes: 2.

Besonnenheit gefordert

Angesichts des Pfingstwochenendes, an dem auch in Oberhavel erste Öffnungsschritte – so beispielsweise in der Außengastronomie – anstehen, ruft Kerstin Niendorf, Leiterin des Corona-Verwaltungsstabes die Menschen weiter zu einem besonnenen Handeln auf: „Das Infektionsgeschehen hat sich in Oberhavel innerhalb der vergangenen Wochen deutlich entspannt. Darüber sind wir natürlich sehr froh. Denn damit geht einher, dass auch das Ausbruchsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas oder Schulen deutlich zurückgegangen ist.“ Diese erfreuliche Entwicklung dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Coronavirus weiterhin existiere. „Die Intensivstationen in unseren Oberhavel Kliniken sind weiter sehr stark belastet – auch wenn dort die Belegung der Intensivbetten langsam rückläufig ist.“

Deshalb seien die vorsichtigen Öffnungsschritte über die Pfingstfeiertage richtig und wichtig – gerade für die Wirtschaft in der Region, die in den vergangenen Monaten vielerorts starke Einbußen hinnehmen musste. „Bei allen jetzt wieder möglichen Unternehmungen bitten wir die Menschen in Oberhavel, sich weiter besonnen zu verhalten. Denn von Normalität sind wir noch immer ein ganzes Stück entfernt. Bitte lassen Sie uns gemeinsam weiter auf ein möglichst zügiges Ende der Pandemielage hinwirken. Der Landkreis leistet dazu selbstverständlich seinen Beitrag, unter anderem mit der geplanten Übernahme mobiler Impfteams zum Juli und der Übernahme des Impfzentrums in Oranienburg zum August seinen Beitrag.

