Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis lag am Montag bei 164,9. Bisher sind im Landkreis 6761 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Seit Freitag wurden 109 Neuinfektionen registriert. 232 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Aktuell können keine Zahlen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mitgeteilt werden. Im Zusammenhang mit einem Softwareupdate sind Differenzen aufgetreten, die der Landkreis überprüft.

Von Dienstag, 30. März, bis zunächst Freitag, 9. April, weiten die vom Landkreis mit der Johanniter-Unfallhilfe und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eingerichteten Testzentren in Oranienburg-Lehnitz (Mühlenbecker Weg 9) und Gransee (Koliner Straße 12A) ihre Öffnungszeiten aus. Bürger können sich täglich von 8 bis 18 Uhr, also auch an den Osterfeiertagen, kostenlos testen lassen. Die vom DRK organisierten Teststellen in Zehdenick (Schmelzstraße 9), Fürstenberg/Havel (Mehrzweckhalle, Berliner Straße 76) und Löwenberg (Bürgerhaus, Am Waldstadion 6) sind während dieses Zeitraums täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Möglich werden diese Erweiterungen durch den Einsatz von Bundeswehrsoldaten. Übersichten über die Teststellen im Landkreis Oberhavel sind hier zu finden: www.oberhavel.de/corona und https://brandenburg-testet.de

Von MAZonline