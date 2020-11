Oranienburg

Weitere 24 Neuinfektionen registriert das Gesundheitsamt Oberhavel am Dienstag dieser Woche. Insgesamt gibt es damit 197 Covid-19-Kranke im Landkreis. Derzeit müssen sich 191 Personen in häuslicher Quarantäne aufhalten, sechs Personen werden stationär behandelt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt am Dienstag bei 60,1 – am Montag hatte der Wert bei 60,59 gelegen.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Oberhaveler Kommunen: Birkenwerder (6), Fürstenberg/ Havel (4), Glienicke/Nordbahn (14), Gransee und Gemeinden (6), Hennigsdorf (27), Hohen Neuendorf (41), Kremmen (1), Leegebruch (4), Liebenwalde (1), Löwenberger Land (11), Mühlenbecker Land (16), Oberkrämer (11), Oranienburg (37), Velten (5) und Zehdenick (13).

560 Leute im Kreis haben die Krankheit überstanden

Seit Beginn der Pandemie in Frühjahr sind bislang 767 Oberhaveler positiv auf das Sars -Cov2-Virus getestet worden. 560 Personen sind genesen, das sind 73 Prozent aller Fälle. Insgesamt 7513 Menschen wurden negativ auf das Coronavirus getestet, 3103 mussten sich im Verlauf der Pandemie für gewisse Zeit zu hause aufhalten, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Von MAZonline