Coronavirus: 26 neue Fälle im Landkreis – Öffnungszeiten der Teststellen ändern sich

OberhaveI

Seit Freitag wurden 26 Neuinfektionen registriert, der Inzidenzwert für Oberhavel lag am Montag bei 53,5. 259 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Bisher sind im Landkreis insgesamt 8056 Menschen positiv auf dasSARS CoV2-Virus getestet worden.

Während der Himmelfahrts- und Pfingstfeiertage gelten an den vom Landkreis Oberhavel in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Johanniter-Unfallhilfe betriebenen Teststellen veränderte Öffnungszeiten. Diese sind wie folgt: Testzentrum Lehnitz: Donnerstag, 13. Mai: geschlossen; Freitag, 14. Mai: 8 bis 18 Uhr; Sonnabend, 15. Mai: 8 bis 16 Uhr; Testzentrum Gransee: Donnerstag: geschlossen, Freitag: 8 bis 18 Uhr, Sonnabend 8 bis 16 Uhr; Teststelle Zehdenick: Donnerstag: geschlossen; Freitag: 10 bis 18 Uhr; Sonnabend: 10 bis 16 Uhr; Teststelle Fürstenberg: Donnerstag: geschlossen; Freitag: 10 bis 18 Uhr, Sonnabend: 10 bis 16 Uhr. Am Sonntag, 16.Mai, bleiben alle Teststellen geschlossen – genau wie am Pfingstwochenende. Die Anschriften der Teststellen und weitergehende Informationen sind unter www.oberhavel.de zu finden.

Von MAZonline