Coronavirus: 77 Neuinfektionen seit Freitag – auch Kitas und Schulen betroffen

Oberhavel

Mit Stand vom Montagmittag gibt es 348 bestätigte COVID19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Freitag sind 77 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 334 Personen in häuslicher Quarantäne, 14 Personen müssen stationär behandelt werden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Montag bei 78,4.

Unter den Neuinfektionen sind weitere Fälle an der Grüneberger Filiale der Libertas-Grund- und Oberschule. Insgesamt sind hier zwei Lehrkräfte und acht Kinder betroffen. Für vier Klassen – das ist die gesamte Filiale der Schule – musste eine häusliche Quarantäne angeordnet werden. An der Europaschule am Fließ sind zwischenzeitlich sieben Lehrkräfte und 14 Schülerinnen und Schüler betroffen. Acht Klassen sowie 14 Lehrkräfte sind in Quarantäne.

Auch Coronafälle im Asylbewerberheim

Betroffen ist zudem die Oranienburger Kita „ Zwergenhaus“, an der zwei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Hinzu kommen insgesamt 6 weitere Einzelfälle in Kitas und Schulen im Landkreis. Zudem waren vier Infektionsfälle von Bewohnenden der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Oranienburger Ortsteil Lehnitz zu verzeichnen. Sie wurden, ebenso wie ihre direkten Kontaktpersonen, an einem separaten Standort in Oranienburg untergebracht und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (7), Fürstenberg/ Havel (3), Glienicke/Nordbahn (15), Gransee und Gemeinden (13), Hennigsdorf (39), Hohen Neuendorf (49), Kremmen (17), Leegebruch (10), Liebenwalde (2), Löwenberger Land (18), Mühlenbecker Land (28), Oberkrämer (33), Oranienburg (82), Velten (12) und Zehdenick (20).

Eine neue Abstrichstelle in Gransee

Bisher sind im Landkreis insgesamt 1272 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 911 Personen sind bereits genesen, das sind 72 Prozent aller Fälle. 5380 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Zuletzt verstarb eine 78-jährige Hennigsdorferin, die zuvor stationär behandelt worden war und an Vorerkrankungen litt.

Eine neue Abstrichstelle für Tests auf das Coronavirus ist am Standort Gransee eingerichtet worden. Es handelt sich um eine in Kooperation mit einer hausärztlichen Praxis eingerichtete Teststelle, an der immer mittwochs ausschließlich vom Gesundheitsamt Oberhavel angeordnete Tests durchgeführt werden. Wer keinen durch die Kreisbehörde vereinbarten Termin hat, kann an der Abstrichstelle keinen Coronatest erhalten. Die Abstriche erfolgen im Drive-in-Verfahren.

Von MAZonline