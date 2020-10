Oberhavel

Das Beherbergungsverbot für Personen aus Risikogebieten sorgt in Hotels in Oberhavel für teilweise massive Probleme. Besonders hart trifft es das „Hotel & Spa“ in Sommerfeld. „Bei uns wirkt sich das schon dramatisch aus“, sagte Geschäftsführer Jan Schröter am Montag. „Wir haben fast 50 Prozent der Gäste verloren, nur innerhalb der vergangenen vier Tage.“ Die Hälfte der Gäste seien Berliner. „Der Berliner Markt ist unsere Hauptquelle.“ Im November liege die Quote sogar bei 70 Prozent. „Wir hatten davor eine gute Buchungslage und zwei gute Monate, jetzt sind es schon 20 000 Euro Umsatzverlust.“ Das sei ein kräftiger Rückschlag. Die jetzige Regelung kritisiere er stark. „Es ist der Situation nicht angemessen.“ Tagesgäste dürften ins Spa, aber nicht im Hotel übernachten. „Das ist nicht nachvollziehbar“, so Jan Schröter. Er appelliert an die Politik, die Regelungen noch mal ganz genau zu prüfen.

Das Hotel in Sommerfeld. Quelle: Hotel Sommerfeld

Auch in Hohen Neuendorf herrscht Unverständnis. „Berliner dürfen sich bei uns als Tagestouristen aufhalten, sie dürfen essen, trinken oder hier arbeiten, aber schlafen dürfen sie hier nicht“, schildert die Mitarbeiterin eines Hohen Neuendorfer Hotels ihre persönlichen Überlegungen und Fragen. „Ich halte das für paradox“, sagt sie, möchte jedoch anonym bleiben. „Wir wollen hier keine Fehler machen“, beteuert sie. Denn die könnten die ohnehin krisengebeutelten Hotels teuer zu stehen kommen und sogar existenzbedrohend sein. „Das sind meine persönlichen und privaten Sorgen, die mir als Angestellte durch den Kopf schießen“, so die merklich besorgte Mitarbeiterin.

Carmen Eschrich, Managerin im Ibis Budget Hotel in Hennigsdorf, hat mit Blick auf die kommenden Monate ebenfalls Sorgen. Coronabedingt hätte man ohnehin etwa 35 Prozent weniger Gäste. Und nun komme der Winter – und die meisten Gäste sind Dienstreisende wie Malermeister, Elektriker& Co. „Die haben ja in den kommenden Monaten auch weniger Aufträge“, so Eschrich. Wenn dann auch noch die Gäste aus Berlin wegblieben, sei das keine schöne Situation für ihr Hotel.

„Zur Scharfen Kurve“ in Velten : Fast nur Monteure und Bauarbeiter

Keine Sorgen macht man sich im Hotel „Zur Scharfen Kurve“ in Velten. Zwar habe es vor einigen Wochen mal Berliner Touristen gegeben, die für zehn Tage in der Ofenstadt geblieben wären. „Aber wir haben hier hauptsächlich Monteure und Bauarbeiter, die bei uns übernachten“, erklärt Florian Handte, Mitarbeiter im Hotel. Und auch dieses Klientel komme meistens nicht aus der Hauptstadt, sondern von weiter her. „Corona macht uns bislang nicht zu schaffen. Wir hoffen, dass das so bleibt“, erklärt Handte.

Gelassen reagiert Toni Nguyen, Juniorchef des Hotels My Schildow. Die Liste der betroffenen Risikogebiete hätten Mitarbeiter aus dem Internet herunterladen können. Außerdem habe es einige Stornierungen in Schildow gegeben. „Die Leute reagieren sehr verständnisvoll“, sagt er mit Blick auf die geltenden Hygieneregeln. „Sie wissen ja, dass wir nichts dafür können“, so der Sohn des Inhabers. Bereits im Vorfeld seien die Buchungen zurückgegangen, „aber noch in Ordnung“, sagt Nguyen.

Auch im Oranienburger Stadthotel werden die Postleitzahlen potenzieller Gäste momentan vorher abgecheckt. Aber im Großen und Ganzen gebe es derzeit noch kaum Probleme, sagte Direktorin Cindy Weber am Montag. „Wir hatten zwei bis drei Stornierungen.“ Da es sich um ein Businesshotel handele, seien die Einbußen wegen der aktuellen Regelungen derzeit noch nicht spürbar.

Das Stadthotel Oranienburg. Quelle: Robert Tiesler

„Ich habe ab Montag alles stornieren müssen“, sagt Sabine Dietrich und in ihrer Stimme liegt eine Mischung aus Bitternis und Enttäuschung. Die Betreiberin des Künstlerhofes Roofensee wollte jetzt eigentlich eine Reihe von Gästen auf ihrem Anwesen in Menz beherbergen. Und nun? Nun müssen die 20 Betten leer bleiben. „Das ist wirklich ärgerlich“. sagt Sabine Dietrich und spricht von mehreren tausend Euro Verlust, die ihr das Beherbergungsverbot aus Corona-Hot-Spot-Gebieten beschert. „Wir liegen im Berliner Umland“, sagt sie. Klar, dass wir in erster Linie Besucherinnen und Besucher aus der Hauptstadtregion hier haben. Aber auch aus anderen Regionen würden sich inzwischen Leute melden, um ihre Buchungen vorsorglich zu stornieren. Niemand wisse momentan, ob sein Wohnort nicht auch schon bald zum Schwerpunktgebiet der Corona-Pandemie erklärt wird.

Künstlerhof Roofensee. Quelle: Martina Burghardt

„Man kann überhaupt nicht mehr planen“, sagt Sabine Dietrich. Da sei den Leuten gesagt worden, sie sollen diesen Herbst daheim bleiben und lieber in Deutschland Urlaub machen und jetzt dürfen sie selbst das nicht mehr. Normalerweise, so die Betreiberin des Künstlerhofes, müsse in diesen Zeiten das Geld erwirtschaftet und angespart werden, dass notwendig ist, um so eine Einrichtung wie den Künstlerhof mitsamt den Angestellten gut über den Winter zu bringen. „Man darf ja auch nicht übersehen, dass an all den Beherbergungsstätten und Hotels auch immer zahlreiche Arbeitsplätze dranhängen“, sagt Sabine Dietrich. „Ich möchte doch meine Mitarbeiter, die mir jetzt schon seit 15 Jahren die Treue halten, nicht vor die Tür setzen. In den strukturschwachen Regionen des Nordens ist der Tourismus zu einem ganz wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden.“ Das würden viele wohl allzu schnell vergessen.

Sie habe so das Gefühl, sagt Sabine Dietrich, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe in diesen Corona-Zeiten ganz besonders stark und immer wieder bluten müsse. Da hätten es andere Branchen, wie etwa die Autoindustrie einfacher. Aber wenn die Situation anhalte und die Kaufkraft der Leute weiter sinke, würden wohl auch zahlreiche andere Branchen an den Rand des Ruins gedrängt. Gaststätten, Hotels und Pensionen müssten mit solchen Folgen schon seit März/April dieses Jahres leben.

Das Wensickendorfer Landhotel Classic. Quelle: Robert Roeske

Sabine Dietrich ist zugleich auch Betreiberin vom Landhotel Classic in Wensickendorf. Das Haus, dass auf das Ausrichten von Hochzeiten spezialisiert ist, hatte in der Vergangenheit ebenfalls mit erheblichen finanziellen Verlusten zu kämpfen. Zwar könnten Eheschließungen inzwischen wieder mit bis zu 50 Personen gefeiert werden, jedoch dürften keine Übernachtungen angeboten werden. Eine Tatsache, weshalb nicht wenige Leute von dererlei Feierlichkeiten momentan eher Abstand nehmen würden.

Ohne Übernachtungsangebote muss derzeit auch die Einrichtung Gesundheits-Engel in Zehdenick auskommen. Das Gesundheitsstudio bietet eigentlich einen Raum und Zimmervermietung für feierliche Anlässe an. „Unseren Veranstaltungsraum können wir noch anbieten“, sagt der Leiter des Hauses Stefan Engel. Die sechs Doppelzimmer müssen jedoch leer bleiben. „Dabei sind wir bis Ende kommenden Jahres schon sehr gut gebucht“, so der Fitnessfachwirt. Noch habe er niemandem absagen müssen, weil die Zimmer momentan nicht gebucht sind. Wenn das Beherbergungsverbot aber andauere oder womöglich verschärft werde, müsse er wohl doch den einen oder anderen Gast leider enttäuschen. „Mal abwarten“, meint Stefan Engel. Gegenwärtig ändere sich an der Situation ja beinah täglich etwas.

Mühle Tornow. Quelle: Andre Wirsig

Von dem Beherbergungsverbot betroffen ist auch die Mühle Tornow. Das Haus, das über drei Deluxe-Doppelzimmer, drei Suiten und drei Komfort-Doppelzimmer verfügt, hat jedoch nicht nur Gäste aus Berlin sondern auch aus anderen Regionen, weshalb die Zimmer nicht komplett leer stehen. Eine Hochzeit habe aber schon abgesagt werden müssen, seit die Übernachtungsregeln verschärft wurden. Mitarbeiter Robert Jucknies sieht, wie er darlegte, auch keinen rechten Sinn in der jüngsten Verordnung. denn schließlich dürften Berliner ja ins Haus kommen und dort die Gastronomie genießen. Weshalb also sollten sie dann nicht auch übernachten dürfen. Fakt sei, dass Leute, die von dem Verbot betroffen sind, auch kurzfristig ihre Zimmer stornieren könnten, ohne etwas bezahlen zu müssen.

Von Robert Tiesler, Helge Treichel, Marco Paetzel und Bert Wittke