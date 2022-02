Coronavirus: Drei Menschen aus dem Landkreis sterben – neue Regelungen treten in Kraft

Oberhavel

Die Corona-Pandemie sorgt für weitere Todesfälle. Zuletzt verstarben ein 66-jähriger Mann aus dem Löwenberger Land, ein 82-jähriger Mann aus Glienicke und ein 94-jähriger Hennigsdorfer. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Mittwoch bei 2.186,4. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für das Land Brandenburg liegt bei 4,98. Seit Mittwoch vergangener Woche wurden 4.726 Neuinfektionen registriert. 369 Personen sind in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Mit der geänderten Zweiten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg, die seit Mittwoch, 9. Februar, gilt, ist die sogenannte „Hotspot-Regelung“ aufgehoben worden. Entsprechend entfällt auch in Oberhavel die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte beziehungsweise nicht vollständig immunisierte Personen.

Änderungen gibt es aufgrund der geänderten Landesverordnung auch für den Einzelhandel, für den ab sofort statt der 2G-Regel eine FFP2-Maskenpflicht gilt, außerdem 3G statt 2G auf Sportanlagen im Freien und der Wegfall der Anwesenheitsdokumentation beispielsweise bei Veranstaltungen, Friseuren oder in Gaststätten (Ausnahme: Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens wie Krankenhäuser und Pflegeheime).

Die Omikron-Welle, die in den vergangenen Tagen zu neuen Höchstwerten bei der 7-TageInzidenz in Oberhavel geführt hat, macht auch vor Gemeinschaftseinrichtungen nicht Halt. Aktuell sind insgesamt etwa 50 Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis von Coronafällen betroffen, darunter fallen Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Wohnstätten sowie Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete. Eltern von Kitakindern, die in Berufen der kritischen Infrastruktur tätig sind, können im Falle von Kitaschließungen eine Notbetreuung beantragen. Der Antrag auf Notbetreuung wird ausschließlich durch die Einrichtungen an die Eltern ausgegeben, und zwar nur dann, wenn eine Schließung oder Teilschließung ansteht. Eine vorsorgliche Antragstellung ist nicht möglich.

Ausgefüllt und vom Arbeitgeber unterschrieben sind die Formulare zu senden an die Adresse: jug.notbetreuung@oberhavel.de. Telefonische Nachfragen können betroffene Eltern richten an: 03301/ 6 01 48 65 oder 03301/ 60 14 35.

