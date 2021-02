Coronavirus: Drei Menschen im Landkreis Oberhavel sterben – 78 Neuinfektionen seit Freitag

Oberhavel

Es gibt drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Zuletzt verstarben ein 68-jähriger Zehdenicker, eine 92-jährige Veltenerin und ein 93-jähriger Schildower. Seit Freitag wurden 78 Neuinfektionen registriert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis lag am Montag bei 83,1. Bisher sind insgesamt 5.299 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 163 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Weitere Infektionsfälle wurden in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: In der Grundschule Niederheide in Hohen Neuendorf wurden zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt und direkt durch das Gesundheitsamt informiert. Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 192 (+0), Fürstenberg/Havel: 94 (+1), Glienicke/Nordbahn: 281 (+2), Gransee: 214 (+3), Großwoltersdorf: 24 (+0), Hennigsdorf: 761 (+18), Hohen Neuendorf: 588 (+6), Kremmen: 145 (+3), Leegebruch: 155 (+0), Liebenwalde: 68 (+1), Löwenberger Land: 199 (+2), Mühlenbecker Land: 344 (+2), Oberkrämer: 299 (+4), Oranienburg: 1.063 (+10), Schönermark: 9 (+0), Sonnenberg: 18 (+0), Stechlin: 44 (+0), Velten: 319 (+2), Zehdenick: 402 (+3), ohne Angabe des Wohnortes: 80.

So werden die Daten erhoben

Der Landkreis Oberhavel leitet täglich die Daten der laborbestätigten COVID-19-Fälle an das Land Brandenburg weiter. Diese Daten gehen nach einer Plausibilitätsprüfung in die tägliche Meldung der Fallzahlen des Landes Brandenburg ein. Durch das Land Brandenburg werden die Daten an das Robert Koch-Institut (RKI) weitergeleitet. Die Angabe der Infektionsfälle in den Kommunen erfolgt auf Basis der Fachanwendung OctoWare. Eine gemeindescharfe Zuordnung der aktiven Infektionsfälle ist auf Grundlage der Fachanwendung nicht gegeben. Die Angabe in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der Neuinfektionen im Vergleich zur letzten Veröffentlichung der Fallzahlen durch den Landkreis Oberhavel.

Die Angabe der Fälle ohne Angabe des Wohnortes basiert auf Meldungen von Ärzten, Kliniken oder Laboren ohne Angabe der Postleitzahl. Eine Recherche des Wohnortes erfolgt im Verlauf der Bearbeitung des Positivfalls und wird nachgetragen. Insofern werden den Kommunen ggf. Fälle nachträglich zugeordnet, die nicht als Neuinfektion in die Gesamtzahl einfließen. Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten COVID-19-Fälle pro 100.000 Einwohner.

Von MAZonline