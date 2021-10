Coronavirus: Jugendgruppe aus Oberhavel in Polen in Quarantäne

Oberhavel

Polen-Reise mit Folgen: Auf Einladung des Landkreises waren am Sonnabend zehn Jugendliche zu einer einwöchigen internationalen Jugendbegegnung nach Roskosz ins polnische Biala Podlaska aufgebrochen. Nun wurde die Kreisverwaltung darüber informiert, dass drei Jugendliche aus der Gruppe an Corona erkrankt sind. „Die Jugendlichen haben leichte Covid-19-Symptome, allen geht es den Umständen entsprechend gut“, sagt Kerstin Niendorf, Gesundheitsdezernentin in Oberhavel. „Wir halten engen Kontakt zu den Jugendlichen, zum Landrat und Gesundheitsamt vor Ort. Die gesamte Gruppe wurde vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Eine medizinische Betreuung der Jugendlichen ist vor Ort sichergestellt.“

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel liegt mit Datum vom bei 85. Vor einer Woche lag er noch bei 71. Bisher sind im Landkreis insgesamt 9548 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Mittwoch, 13. Oktober, wurden 167 Neuinfektionen registriert. 312 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Nach einer Softwareumstellung ist der Landkreis derzeit nicht in der Lage. eine gemeindescharfe Zuordnung der aktiven Infektionsfälle vorzunehmen.

Von MAZonline