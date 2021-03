Oberhavel

Neu registriert wurden in Zusammenhang mit dem Coronavirus sechs Todesfälle. Sie betreffen Nachmeldungen an das Gesundheitsamt zu Todesfällen zwischen dem 30. Januar und dem 24. Februar. In diesem Zeitraum verstarben eine 88-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann aus Velten, ein 81-jähriger und ein 87-jähriger Zehdenicker, ein 85-jähriger Oranienburger und ein 87-jähriger Hennigsdorfer. Seit Dienstag wurden 24 Neuinfektionen registriert.Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Mittwoch bei 84,1. Bisher sind im Landkreis insgesamt 5.694 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 207 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Weitere Neuinfektionen wurden in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: Im Fall der am 1. März mitgeteilten Infektionsfälle im ASB Seniorenpflegeheim in Leegebruch hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen um zwei erhöht. Betroffen sind aktuell 30 Bewohnende und ein Mitarbeiter. Auch im Seniorenhaus in Oberkrämer hat sich Zahl der Positivtests auf das Coronavirus leicht erhöht. Betroffen sind hier elf Bewohnerinnen und Bewohner. Das Gesundheitsamt hatte die Infektionsfälle am 23. Februar mitgeteilt und eine häusliche Quarantäne, ein Besuchsverbot sowie mobile Tests in der Einrichtung vor Ort angeordnet.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 202 (-1), Fürstenberg/Havel: 105 (+0), Glienicke/Nordbahn: 300 (+2), Gransee: 228 (+1), Großwoltersdorf: 28 (+0), Hennigsdorf: 816 (+4), Hohen Neuendorf: 684 (+4), Kremmen: 167 (+1), Leegebruch: 197 (+2), Liebenwalde: 74 (+0), Löwenberger Land: 217 (+0), Mühlenbecker Land: 390 (+1), Oberkrämer: 325 (+1), Oranienburg: 1.119 (+5), Schönermark: 13 (+1), Sonnenberg: 20 (+0), Stechlin: 45 (-1), Velten: 346 (+4), Zehdenick: 422 (+2), ohne Angabe des Wohnortes: 9.

Von MAZonline