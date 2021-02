Oberhavel

Da war die Verwunderung groß. Vermeldete das Gesundheitsamt in Oberhavel am Freitag noch 124 Coronatote im Landkreis, waren es am Montag plötzlich nur noch 100. Am Dienstag waren es 107. Der Unmut über das Zahlenwirrwarr wächst. In einer Lesermail vom Dienstag schreibt die Oranienburgerin Franziska Klug: „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast! Und glauben Sie mir, das war in der DDR so, und wird es immer bleiben.“ Auch in den sozialen Netzwerken steigt der Unmut über die veränderten Zahlen.

Irina Schmidt, die Pressesprecherin des Landratsamtes, sagte am Dienstag, der Landkreis Oberhavel gehe davon aus, dass die Datendifferenzen und Abweichungen in Bezug auf die Todeszahlen maßgeblich durch die unterschiedlichen Falldefinitionen des Robert-Koch-Institutes und des Landesamtes für Gesundheit, und der Landkreise und kreisfreien Städte entstanden seien. „Offensichtlich berücksichtigt das RKI nur Sterbefälle, bei denen ein positiver PCR-Befund vorliegt. Es gibt aber auch in Oberhavel Fälle, bei denen zwar die PCR-Testung negativ ausgefallen ist, aber aufgrund des klinischen Verlaufes, der Anamnese und ergänzender Untersuchungsergebnisse, also einer Computertomographie-Aufnahme, die ärztliche Diagnose Covid-19 erfolgte. Solche Fälle sind in Brandenburg bislang in die Statistik eingeflossen.“ Nach Informationen des Landes seien mit der Angleichung der Datenberichterstattung an die Vorgaben des RKI am 1. Februar somit landesweit 127 Sterbefälle aus der Statistik herausgenommen worden. Ähnlich starke Abweichungen wie in Oberhavel gebe es auch in Cottbus, Oder-Spree und Potsdam.

Die Kreisverwaltung in Oranienburg, stehe derzeit „im intensiven Austausch“ mit dem Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit, „um in jeder Hinsicht zu einer gesicherten Datengrundlage zu kommen“, so Irina Schmidt am Dienstag.

Von Robert Tiesler