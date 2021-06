Coronavirus: Vier Menschen sterben – Inzidenzwert auf niedrigem Niveau

Oberhavel

Vier weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben: Zuletzt verstarb ein 58-jähriger Hennigsdorfer. Nachgemeldet wurden zudem Todesfälle einer 66-jährigen Frau sowie einer 80-jährigen Frau, beide aus Gransee, und eines 79-jährigen Zehdenickers. Seit Mittwoch vor einer Woche wurden 21 Neuinfektionen registriert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Mittwoch bei 6,6. Bisher sind im Landkreis insgesamt 8.380 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 274 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 295 (+0), Fürstenberg/Havel: 324 (+0), Glienicke/Nordbahn: 400 (+1), Gransee: 289 (+0), Großwoltersdorf: 40 (+0), Hennigsdorf: 1.122 (+1), Hohen Neuendorf: 1.017 (+1), Kremmen: 264 (+1), Leegebruch: 266 (+0), Liebenwalde: 169 (+0), Löwenberger Land: 307 (+3), Mühlenbecker Land: 548 (+1), Oberkrämer: 497 (+1), Oranienburg: 1.755 (+6), Schönermark: 19 (+0), Sonnenberg: 28 (+0), Stechlin: 48 (+0), Velten: 465 (+1), Zehdenick: 539 (+0).

Von MAZonline