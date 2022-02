Coronavirus: Zwei Frauen aus Velten verstorben – Inzidenzwert sinkt stark

Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Mittwoch bei 1247,7. In der Vorwoche lag er noch bei 2128. Bisher sind im Landkreis seit Beginn der Pandemie insgesamt 38 241 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Innerhalb einer Woche wurden 2705 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für das Land Brandenburg liegt bei 4,78. Insgesamt 376 Personen sind in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Zuletzt verstarben eine 91-jährige und eine 95-jährige Frau, beide aus Velten.

Aktuell sind laut Gesundheitsamt insgesamt etwa 50 Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis von Coronafällen betroffen, darunter fallen Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Wohnstätten sowie Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete.

Von MAZonline