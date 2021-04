Coronavirus: Zwei weitere Menschen sterben – 13 Neuinfektionen seit Montag

Obehavel

Zuletzt verstarben ein 85-jähriger und eine 84jährige, beide aus Fürstenberg; seit Montag wurden 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis lag am Dienstag bei 97,7. 250 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Eine Aufhebung der Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie wird unter der folgenden Voraussetzung möglich: Die Inzidenz muss den Schwellenwert von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschreiten. Die Aufhebung würde dann am übernächsten Tag in Kraft treten. Sollte dies der Fall sein, wird der Landkreis Oberhavel es entsprechend öffentlich bekannt geben.

Von MAZonline