Coronavirus – hier können Sie sich in Oberhavel testen lassen

Oranienburg

Auch in den nächsten Tagen haben im Landkreis Oberhavel die Corona-Teststellen geöffnet. Viele Apotheken bieten diesen Service an. Nicht alle offerieren allerdings das volle Programm. Schnelltest machen alle, PCR-Tests bei positiver Testung nur wenige. Dazu gibt es kommerzielle PCR-Tests sowie Schnelltestungen an Samstagen.

Hennigsdorf:

Löwen-Apotheke, Rigaer Straße 30, 03302/80 14 40 – SchnelltestsAlte Stahl Apotheke, Havelpassage 3, eine Stunde am Tag (Mo-Sa), 03302/8 68 10 – Schnelltests, auch am SamstagAvitario-Apotheke, Neuendorfstraße 22a, bis Januar keine Schnelltestungen, 03302/80 14 77Invent. Diagnostica (Kommunales Testzentrum in der Stadthalle), Postplatz 3a, 03302/55 19 93 00 – alle TestvariantenBlaschek Medical Distribution Hellweg, Veltener Straße 8, 0163/2 35 24 09 – Schnelltests, auch samstagsPraxis Dr. med. Schiffer, Havelplatz 1-5, 03302/8 66 96 60 – PCR-Test bei positiver Testung und kommerzieller PCR-Test

Hohen Neuendorf

St Hubertus-Apotheke, Schönfließer Straße 16, 03303/40 25 25 – Schnelltests und kommerzielle PCR-TestsEcolog bei Lidl Hohen Neuendorf, Backofenweg 4, 0174/9 28 01 75 – alle TestartenApotheke am Mädchenviertel, Schönfließer Straße 25g-h, 03303/5 41 67 00 – Schnelltests

Leegebruch

Löwen-Apotheke, Eichenhof 3, 03304/5 22 73 30 – SchnelltestsLand Apotheke, Eichenallee 8, 03304 522452 – Schnelltests

Oranienburg

Preussen Apotheke, Bernauer Straße 100, 03301/8 19 10 – Schnelltests, Schnelltests am Samstag nach BuchungPraxis Dr. Schönfeld, Ernst-Schneller-Straße, 03301/80 80 59 – Schnelltests mit telefonischer Anmeldung/während der SprechzeitPraxis Frau Dr. Rettig-Zimmermann, Bernauer Straße, 03301/53 83 87 – Schnelltests, kommerzielle PCR-TestsJohanniter, Mühlenbecker Weg 9, 0173/61 96 40 71 – Schnelltests, PCR bei positiver TestungBlaschek Medical Distribution Kaufland, 0163/2 35 24 09 – Schnelltests, auch samstagsPhysioburg Katrin Schneider, Berliner Straße 115-125, 03301/8 35 00 55 – nur nach telefonischer Absprache

Velten

Praxis Dr. Kröhl, Breite Straße 73, 03304/20 88 90 – Schnelltests, PCR bei positiver Testung, kommerzielle PCR-TestsMedica-OHV, Katersteig 3, 01515/7 33 56 11 – Schnelltests, PCR-Tests kommerziell, Schnelltests auch samstagsHealthy Foodberlin, Havelring 2 – (10-18 Uhr) Schnelltests, auch samstags ohne Anmeldung, Eröffnung voraussichtlich zum 24. Dezember

Glienicke

Fitness & Wellness & Gesundheit GmbH, Hauptstraße 54 (Vitadeum), 033056/4 12 14

Kremmen

Firma Medica-OHV, Ruppiner Chaussee 9, 01515/7 33 56 11 – Schnelltests, auch samstags

Löwenberger Land

Praxis Dipl.-Med. Ordel, Odf-Platz 5, 033094/5 02 45 – PCR-Test bei positiver Testung und kommerzieller PCR-Test

Gransee

DRK Gransee, Koliner Straße 12a, 03306/79 69 10 – Schnelltests, PCR bei positiver TestungDRK Fürstenberg, Kreuzdamm 6a, 03306/79 69 10 – Schnelltests

Liebenberg

DRK Liebenberg, Parkweg 1, 03306/79 69 10 – Schnelltests, auch samstags und sonntags

Liebenwalde

Stadtverwaltung Liebenwalde, Zehdenicker Chaussee 5, 03305/48 05 16 – Schnelltests

Mühlenbecker Land

Dr. med. Thewes, Traubeneichenstraße 62-66, 033056/78 39 20 – Schnelltests

