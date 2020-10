Oberhavel

Mit Stand vom Montag, 19. Oktober, 12 Uhr, gibt es derzeit 73 bestätigte Covid-19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Freitag sind 13 Neuinfektionen registriert worden, so eine Mitteilung aus der Kreisverwaltung. Derzeit befinden sich 65 Personen in häuslicher Quarantäne, acht Personen müssen stationär behandelt werden.

Im Zusammenhang mit dem am Freitag aus der Kita „Sonnenschein“ in Glienicke gemeldeten Positivfall eines Kitakindes hat das Gesundheitsamt die direkten Kontaktpersonen ermittelt. Sie werden am Dienstag, 20. Oktober, organisiert durch das mobile Abstrichteam, auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet.

Die Testungen von 30 Kindern und weiteren Kontaktpersonen einer mit dem Coronavirus infizierten Erzieherin der Bötzower Kita „Traumzauberbaum“ sind bereits am Montag erfolgt.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Hohen Neuendorf (26), Oranienburg (13), Hennigsdorf (9), Mühlenbecker Land (6), Oberkrämer (6), Amt Gransee und Gemeinden (4), Velten (3), Zehdenick (3), Kremmen (2) und Löwenberger Land (1).

Gesamtzahlen seit dem Frühjahr: Jetzt mehr als 500 Fälle

Bisher sind im Landkreis insgesamt 511 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 429 Personen sind bereits genesen, das sind 84 Prozent aller Fälle. Insgesamt 6.304 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 428 Personen steht das Testergebnis noch aus. 2.141 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (162), Oranienburg (91), Hohen Neuendorf (71), Glienicke (33), Velten (25), Mühlenbecker Land (24), Oberkrämer (25), Birkenwerder (13), Kremmen (13), Zehdenick (13), Löwenberger Land (12), Amt Gransee und Gemeinden (11), Leegebruch (10), Liebenwalde (6) und Fürstenberg (2). Neun Personen sind an oder infolge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Von MAZonline