Oberhavel

Erneut gibt es in Oberhavel einen gewaltigen Statistik-Sprung. Es geht um die Zahl der Verstorbenen am Coronavirus. Nachdem erst von Freitag zu Montag 24 Tote weniger in der Statistik angeben worden sind, ist die Zahl nun offenbar wieder nach oben korrigiert worden.

In der Pressemitteilung des Landkreises ist am Mittwoch die Rede von 143 Toten. Dazu äußert sich Kerstin Niendorf, die Leiterin des Corona-Verwaltungsstabes. „Mir ist bewusst, dass die heute veröffentlichte Zahl der Todesfälle einen großen Sprung gegenüber dem Vortag darstellt und gegebenenfalls noch einmal zu Irritationen in der Öffentlichkeit führt“, erläuterte sie. „Das lässt sich aus meiner Sicht folgendermaßen erklären: Wir haben nun die Prüfung und Übertragung aller bislang erfassten Todesfälle aus unserem bisherigen internen System in die Meldesoftware des Landes abgeschlossen. Dabei konnten wir feststellen, dass unsere bislang an das Land gemeldeten Zahlen der Verstorbenen den ursprünglich erfassten Daten im Großen und Ganzen entsprechen.“

Das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg (LAVG) hatte am Montag die Datenberichterstattung der Landkreise und kreisfreien Städte an die Vorgaben des RKI angepasst, unter anderem die Falldefinitionen zu den Todesfällen.

Inzidenzwert in Oberhavel gesunken

Nachgereicht worden sind am Mittwoch auch Informationen zu den sieben am Dienstag vermeldeten Todesfällen. Dabei handele es sich um einen Mann, Jahrgang 1936 aus Velten, eine Frau, Jahrgang 1946 aus Wensickendorf; einen Mann, Jahrgang 1947 aus Oberkrämer; einen Mann, Jahrgang 1937 aus Glienicke; einen Mann, Jahrgang 1948 aus Hohen Neuendorf; eine Frau, Jahrgang 1941 aus Hohen Neuendorf und eine Frau, Jahrgang 1953 aus Oranienburg.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel sinkt unterdessen. Am Mittwoch lag er bei 116,5. Bisher sind im Landkreis insgesamt 4887 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Dienstag wurden 38 Neuinfektionen registriert.

Kerstin Niendorf: Optimistisch, dass sich Meldeabläufe einspielen

Kerstin Niendorf äußerte sich am Mittwoch auch zu den fehlenden Daten aus den Kommunen: „Der Landkreis hatte in den vergangenen Tagen mehrfach auf die verpflichtende Software-Umstellung im Gesundheitsamt und auf die Vereinheitlichung der Datenübermittlung an das Land und damit verbundene mögliche Abweichungen hingewiesen – beispielsweise in den Pressemitteilungen vom 22. und vom 29. Januar. Wir haben all unsere Möglichkeiten und Ressourcen eingesetzt, um Diskrepanzen zwischen den vom Landkreis gemeldeten und vom Land veröffentlichten Zahlen aufzuklären. Das hieß unter anderem auch, noch einmal einen Großteil der Datensätze zu überprüfen. Wir sind optimistisch, dass sich die vereinheitlichten Meldeabläufe jetzt rasch einspielen, so dass wir die Öffentlichkeit wieder nachvollziehbar und transparent informieren können.“

Bei den von der Öffentlichkeit erwarteten Fallzahlen in den kreisangehörigen Kommunen sei die Kreisverwaltung noch in intensivem Austausch und Datenabgleich mit dem Land. „Auch diese Zahlen hoffen wir, ab der kommenden Woche wieder in gewohnter Weise vermelden zu können. Ich bitte hier um Verständnis und noch etwas Geduld“, so Kerstin Niendorf. „Die Menschen in Oberhavel sollen wieder Vertrauen in unsere Zahlen haben. Das soll und muss unser Anspruch sein.“

