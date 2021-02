Coronavirus aktuell am Dienstag: In der Oranienburger Pflegeeinrichtung „Domino-World“ gibt es 27 weitere Infektionen. Auch in Hohen Neuendorf sind weitere Fälle aufgetreten. Zudem gibt es inzwischen sechs Fälle von Virusmutationen in Oberkrämer und dem Mühlenbecker Land.