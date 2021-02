Oberhavel

Ab der kommenden Woche wird der Landkreis Oberhavel wieder weitere, gemeindescharfe Zahlen veröffentlichen. „Die umfangreiche Softwareumstellung seitens der Labore, des Landkreises und des Landes Brandenburg und die damit verbundene Umstellung auf eine digitale Erfassung der Infektionsfälle ist weitgehend abgeschlossen“, sagte Amtsarzt Christian Schulze am Freitag. „Im Zuge dessen erfolgte zwischen Landkreis und Land außerdem ein aufwendiger Abgleich von Einzelfällen, was mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden war. Dies hat einige Zeit in Anspruch genommen. Aufgrund dessen war eine Darstellung der positiven SARS-CoV2-Infektionen pro Stadt und Gemeinde in den letzten Wochen leider nicht möglich.“

Ab dem 15. Februar könnten aufgeschlüsselte Gesamtinfektionszahlen wieder veröffentlicht werden. Weiterhin können auch die tagesaktuellen Neuinfektionen je Kommune dargestellt werden. Christian Schulze: „Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld und ihr Verständnis.“

Eine Angabe der aktiven Infektionsfälle in den Kommunen werde künftig nicht mehr erfolgen können. Hintergrund seien die sehr unterschiedlichen Verläufe der Infektionen. Die Ermittlung sei zuvor mittels aufwendig per Hand geführter Tabelle erfolgt. Diese Erfassung sei mit der Umstellung auf das digitale Format aufgegeben worden. „Die aktuellen Infektionsfälle werden selbstverständlich unabhängig davon durch das Gesundheitsamt bearbeitet. In den kommenden Wochen wird zudem der Digitalisierungsprozess im Gesundheitsamt fortgesetzt, unter anderem mit der Einführung eines digitalen Symptomtagebuchs“, so der Amtsarzt. Dadurch sollen die Mitarbeitenden entlastet werden.

Inzidenzwert bei 77,5

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag am Freitag bei 77,5. Damit sinkt der Wert weiter und entfernt sich weiter von der 100er-Marke. Bisher sind im Landkreis insgesamt 5221 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Donnerstag wurden 38 Neuinfektionen registriert.

160 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Zuletzt verstarb ein 87-jähriger Hohen Neuendorfer. Zudem erfolgte eine Nachmeldung eines 80-jährigen Hennigsdorfers aus dem November.

Von MAZonline