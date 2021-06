Oberhavel

Angesichts der beginnenden Ferien- und Reisezeit ruft Christian Schulze, der Amtsarzt in Oberhavel, weiter zu umsichtigem Verhalten auf. „Die Inzidenzwerte sind auch für Oberhavel erfreulich gesunken, immer mehr Menschen verfügen bereits über einen vollständigen Impfschutz, viele freuen sich auf den wohlverdienten Urlaub“, sagte er am Mittwoch. „Diese Entspannung sollte aber angesichts der Reiseaktivitäten nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese auch Risiken mit sich bringen.“ In verschiedenen Regionen in Europa steigen die Zahlen wieder. „Grund ist die sogenannte Deltavirusvariante. Davor sind wir auch in Deutschland und in Oberhavel nicht gefeit“, sagt er.

In Oberhavel seien bisher fünf Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. „Besonders tückisch dabei ist, dass die neue Virusmutation um ein Vielfaches ansteckender ist und häufig auch diejenigen betroffen sind, die bereits eine Erstimpfung gegen Covid-19 erhalten haben“, so der Amtsarzt. „Hinzu kommt, dass noch nicht alle Labore routinemäßig auf die Deltavariante testen.“ Das Gesundheitsamt werde die Entwicklung weiter im Blick behalten.

Schulze weist darauf hin, dass die neue Virusvariante häufig andere Krankheitszeichen mit sich bringt. Waren bislang Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust die häufigsten Symptome einer Coronainfektion, wird nun besonders häufig über Kopfschmerzen, Schnupfen und eine raue Kehle – leicht mit einer Sommergrippe zu verwechseln – berichtet. „Abstand einhalten, Hygieneregeln beachten und Maske tragen – all das gilt deshalb weiter wie bisher. Bitte denken Sie daran auch im Urlaub! Bitte lassen Sie sich – wenn noch nicht erfolgt – impfen! Es ist von zentraler Bedeutung, dass möglichst viele Menschen davor geschützt sind, die Infektion weiterzutragen.“

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel lag am Mittwoch bei 4,2. Bisher sind im Landkreis 8389 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit 16. Juni wurden neun Neuinfektionen registriert. 296 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Von MAZonline