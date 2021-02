Oberhavel

In der Corona-Statistik des Landkreises herrscht ein Zahlenchaos. Während nun seit anderthalb Wochen wegen einer Software-Umstellung gar keine öffentlichen Daten mehr für die Kommunen vorliegen und es auch keine Zahlen darüber gibt, wie viele Menschen aktuell am Virus leiden, muss nun offenbar auch die Zahl der Toten kräftig nach unten korrigiert werden.

Berichtete Landkreis-Pressesprecherin Ivonne Pelz am Freitag in ihrer Mitteilung noch von 124 Coronatoten in Oberhavel, waren es am Montag nur noch genau 100. Wie das zuständige Ministerium am Montag in Potsdam erklärte, sei das auf Änderungen in der Meldesystematik zurückzuführen. Berücksichtigt würden nun nur noch Todesfälle, bei denen der Patient davor durch einen PCR-Test positiv auf Covid-19 getestet worden war. So zähle auch das Robert-Koch-Institut (RKI). Es habe bisher auch gegeben, bei denen zwar eine PCR-Testung negativ ausfiel, die Ärzte aber durchden klinischen Verlaufe und ergänzender Untersuchungsergebnisse, Covid-19 diagnostizierten. Diese Fälle hatte Brandenburg bislang bei den Sterbefällen mitgezählt.

Anzeige

Weshalb genau es in Oberhavel nun 24 Coronatote weniger sein sollen, darüber konnte Kreissprecherin Irina Schmidt am Montag auf MAZ-Nachfrage nichts sagen. Sie verwies auf die Mitteilung des Ministeriums.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel lag am Montag bei 114,1. Bisher sind im Landkreis 4806 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Freitag wurden 133 Neuinfektionen registriert.

Das Land Brandenburg habe zudem zum 1. Februar das Meldeverfahren für die täglichen Zahlen der laborbestätigten Covid-19-Fälle an die bundesweite Pandemieberichterstattung angepasst. Wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) am Montag mitgeteilt hat, soll mit der Umstellung auf ein einheitliches Meldeverfahren die in den vergangenen Wochen zum Teil starken Abweichungen zwischen den von den Landkreisen, vom Land und durch das RKI täglich ausgewiesenen Inzidenzen und Fallzahlen behoben und künftig vermieden werden. Durch die Umstellung sei in den kommenden Tagen in den Meldeübersichten mit „Sprüngen“ der Datenlage rechnen. Wie offenbar im Fall der Verstorbenen.

Der Landkreis meldete auch am Montag weitere Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen in Oberhavel. Im Seniorenzentrum „Am Wasserturm“ in Hohen Neuendorf habe sich seit dem ersten gemeldeten Fall am 8. Januar die Zahl der positiv getesteten Personen erneut erhöht auf nun 20 – darunter 18 Bewohnende und zwei Mitarbeitende. Im Seniorenheim „Seniorenhaus am Hain“ in Hohen Neuendorf habe sich die Zahl der Betroffenen leicht erhöht. Insgesamt sind dort jetzt Coronainfektionen bei fünf Mitarbeitenden und 17 Bewohnenden festgestellt worden.

Per Allgemeinverfügung hat Oberhavel zum 1. Februar die Weitergewährung der Notbetreuung geregelt. Allen Eltern, denen eine Teilnahme ihrer Kinder an der Notbetreuung mit Bescheid für den Zeitraum bis zum 31. Januar bereits gewährt wurde, wird die Teilnahme weiter bewilligt. Es brauchen keine neuen Anträge gestellt werden. Allerdings stehe die Bewilligung nach wie vor unter der Bedingung, dass der Betreuungsbedarf weiterhin tatsächlich bestehe und keine Regelbetreuung stattfinde. Die Allgemeinverfügung gilt bis 14. Februar

Von Robert Tiesler